Особенности транзита

В частности, утвержден перечень документов, с помощью которых декларант сможет подтвердить статус товаров ЕАЭС для их транзита из одной части таможенной территории Союза в другую через территории третьих стран, а также при перемещении по морю. Для подтверждения статуса товаров ЕАЭС в этих случаях могут использоваться транспортные (перевозочные) и коммерческие документы, в которые внесена запись «Товар Евразийского экономического союза», заверенная отправителем или декларантом. Подтверждением страны происхождения товаров также может быть документ, свидетельствующий о заключении договора транспортной экспедиции, счет-фактура (инвойс), спецификация, отгрузочный (упаковочный) лист.

При перемещении товаров ЕАЭС из свободной (специальной, особой) экономической зоны (СЭЗ) в остальную часть таможенной территории Союза через страны, не входящие в ЕАЭС, в таможенный орган необходимо предъявить декларацию на товары, в соответствии с которой они были выпущены для внутреннего потребления или помещены под таможенную процедуру реимпорта. Кроме того, в качестве документа, подтверждающего статус товаров Союза, может использоваться транзитная декларация, удостоверяющая их ввоз на территорию СЭЗ в соответствии с таможенной процедурой транзита.

Коллегия ЕЭК одобрила решение «Об особенностях применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых через границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, и определения размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров».

Решением закрепляется возможность декларировать компоненты готового товара несколькими транзитными декларациями с указанием в них кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС готового товара. При этом размер обеспечения будет соответствовать ставкам таможенных пошлин на готовую продукцию, а не на компоненты, которые в ряде случаев будут равны нулю.

Вступление в силу решения позволит осуществлять перевозки товаров в несобранном или разобранном виде по всей таможенной территории ЕАЭС. Ранее транспортировка комплектующих могла осуществляться только по территории одного государства – того, где выдано предварительное решение или решение о классификации.

Нулевая ставка для фольги

Коллегия ЕЭК продлила действие нулевой ставки таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в отношении фольги для тиснения.

Ранее в соответствии с решением Коллегии ЕЭК ставка была снижена с 5% до 0% на период с 4 марта 2016 г. по 31 августа 2017 г. включительно. Ставка будет снижена с 1 сентября т.г. по 31 августа 2019 г. включительно. Это позволит уменьшить стоимость производства различных видов печатной продукции.

Фольга для тиснения – это многослойный материал, который используется для нанесения на поверхность изображения. Тиснение фольгой применяется как для изготовления сувенирной продукции, этикеток, обложек, книг, открыток и др., так и для защиты документов – бланков, дипломов, сертификатов и т.д. Такая фольга – один из самых дорогостоящих расходных материалов в полиграфическом производстве, ее доля в себестоимости готовой продукции составляет около 30%. Основные страны-поставщики: Китай (31% поставок), Малайзия (29%), Тайвань (19%), Германия (12%).

Техрегламент для воды

Члены Коллегии ЕЭК установили переходные положения по применению технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», который вступит в силу 1 января 2019 г.

Предприниматели смогут производить и выпускать в обращение на территории Союза упакованную питьевую воду до 1 июля 2020 г. при наличии документов об оценке соответствия, выданных до даты начала действия этого техрегламента. Если продукция не подлежала ранее обязательной оценке соответствия, ее можно будет производить и выпускать в обращение до 1 июля 2019 г. Таким образом, решение Коллегии ЕЭК обеспечивает комфортные условия бизнесу для постепенного перехода к выполнению требований регламента.

Будет разработан ряд дополнительных документов, обеспечивающих выполнение норм техрегламента на упакованную питьевую воду, в т.ч. – изменения по применению Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований ЕАЭС, программа модернизации действующих сегодня межгосударственных стандартов и перечень видов продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям техрегламента.

Переходный период для армянских сигарет

Коллегия ЕЭК продлила для Армении переходный период по применению техрегламента ЕАЭС на табачную продукцию до 15 июля 2018. Соответствующие изменения внесены в решение Коллегии Комиссии от 12.05.2015 № 53.

Документы об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, установленным законодательством Армении, которые выданы или приняты до дня вступления в силу техрегламента, будут действительны для табачных изделий, выпускаемых в обращение на территории страны, до окончания срока их действия, но не позднее 15 июля 2018 г. До этой же даты в Армении допускаются производство и выпуск продукции в соответствии с обязательными требованиями, установленными законодательством Армении, при наличии документов об оценке соответствия продукции этим требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу технического регламента.

Для других стран ЕАЭС переходный период, согласно ранее принятому решению Коллегии ЕЭК, истекает 15 ноября т.г. Исключение для Армении сделано в связи с тем, что местные производители не смогут до этого срока использовать большие объемы ранее закупленного упаковочного материала, что могло бы привести к значительным финансовым потерям и негативно сказаться на экономике страны.