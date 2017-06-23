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№46 (2053) от 23.06.2017

23 июня 2017 года

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Транспорт

Особенности СМR-страхования ответственности перевозчика

23.06.2017

Рассмотрим некоторые вопросы по СМR-страхованию ответственности перевозчика, а также по иным способам страхования грузов и транспортных средств международной перевозки.

Какую ответственность перевозчика охватывает СМR-страхование?

Объектом СМR-страхования является не перевозимый груз, а ответственность перевозчика, которая подлежит компенсации при наступлении страхового случая. Страховым случаем при выполнении международной перевозки является наступление ответственности перевозчика за причинение вреда собственнику (грузовладельцу) в связи с экспедированием или перевозкой его грузов, обязанность возмещения которой предусмотрена в рамках национального законодательства либо международных соглашений.

СМR-страхование позволяет защитить перевозчика от финансовых обязательств за утрату или повреждение груза в результате дорожно-транспортного происшеств...

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