Транспорт
Особенности СМR-страхования ответственности перевозчика
Рассмотрим некоторые вопросы по СМR-страхованию ответственности перевозчика, а также по иным способам страхования грузов и транспортных средств международной перевозки.
Какую ответственность перевозчика охватывает СМR-страхование?
Объектом СМR-страхования является не перевозимый груз, а ответственность перевозчика, которая подлежит компенсации при наступлении страхового случая. Страховым случаем при выполнении международной перевозки является наступление ответственности перевозчика за причинение вреда собственнику (грузовладельцу) в связи с экспедированием или перевозкой его грузов, обязанность возмещения которой предусмотрена в рамках национального законодательства либо международных соглашений.
СМR-страхование позволяет защитить перевозчика от финансовых обязательств за утрату или повреждение груза в результате дорожно-транспортного происшеств...
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика