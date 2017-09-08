Особенности перевозки грузов третьих стран из Беларуси на безразрешительной основе в Россию

В основу двухсторонних межправительственных соглашений в международном автомобильном сообщении заложены рекомендации, принятые Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, включающие разрешительную систему на выполнение перевозок. Разрешительная система дает возможность регулировать в количественном и качественном соотношении выполнение перевозок грузов и пассажиров иностранными транспортными средствами на территории страны. Суть ее состоит в том, что грузовые и пассажирские автотранспортные средства иностранных государств имеют право пересечения границы данного государства при наличии разрешения, если иное не предусмотрено двухсторонними соглашениями или другими нормативными правовыми актами, регулирующими международные автомобильные сообщения.

С 1 января 2014 г. в соответствии с п. 4 Протокола о скоординированной согласованной транспортной политике (Приложение № 24 к Договору о Евразийском экономическом союзе) международные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов, при перевозке на территорию другого государства-члена осуществляются на безразрешительной основе. Причем на безразрешительной основе могут выполняться перевозки транзитом через территории других государств-членов.

Исходя из буквальной трактовки п. 4 Протокола можно предположить, что любые перевозки грузов, выполняемые с территории Беларуси белорусскими перевозчиками, в рамках двухсторон...

Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, юрист