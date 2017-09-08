Скачать свежий номер газеты

№67 (2074) от 08.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9234 руб.

2.3002 руб.

Р (100)

3.3664 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Особенности перевозки грузов третьих стран из Беларуси на безразрешительной основе в Россию

08.09.2017

В основу двухсторонних межправительственных соглашений в международном автомобильном сообщении заложены рекомендации, принятые Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, включающие разрешительную систему на выполнение перевозок. Разрешительная система дает возможность регулировать в количественном и качественном соотношении выполнение перевозок грузов и пассажиров иностранными транспортными средствами на территории страны. Суть ее состоит в том, что грузовые и пассажирские автотранспортные средства иностранных государств имеют право пересечения границы данного государства при наличии разрешения, если иное не предусмотрено двухсторонними соглашениями или другими нормативными правовыми актами, регулирующими международные автомобильные сообщения.

С 1 января 2014 г. в соответствии с п. 4 Протокола о скоординированной согласованной транспортной политике (Приложение № 24 к Договору о Евразийском экономическом союзе) международные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов, при перевозке на территорию другого государства-члена осуществляются на безразрешительной основе. Причем на безразрешительной основе могут выполняться перевозки транзитом через территории других государств-членов.

Исходя из буквальной трактовки п. 4 Протокола можно предположить, что любые перевозки грузов, выполняемые с территории Беларуси белорусскими перевозчиками, в рамках двухсторон...

Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, юрист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit