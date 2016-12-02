Особенности бухучета государственной поддержки

В Беларуси довольно много субъектов хозяйствования получают помощь государства. Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связанных с оказанием различных форм государственной поддержки.

До 1.05.2016 г. все виды господдержки регламентировались Указом Президента от 28.03.2006 № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» (далее – Указ № 182). С 1 мая т.г. этот документ утратил силу. Теперь в соответствии с подп. 1.6 п. 1 Указа Президента от 23.03.2016 № 106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки» (далее – Указ № 106) оказание государственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования осуществляется в рамках государственных программ для реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение прибыльности производимых товаров (работ...