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Особенности бухгалтерского учета при аренде недвижимости у арендодателя
Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете организации-арендодателя хозяйственных операций, связанных с арендой недвижимости.
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законодательством или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 579 ГК). При этом арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем требованиям законодательства и условиям договора аренды, а также назначению такого имущества (ст. 582 ГК). Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором.
Бухгалтерский учет
Передача объекта
Переданный в аренду объект недвижимости остается в собственности ар...