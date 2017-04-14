Особенности бухгалтерского учета при аренде недвижимости у арендодателя

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законодательством или соб­ственником сдавать имущество в аренду (ст. 579 ГК). При этом арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем требованиям законодательства и условиям договора аренды, а также назначению такого имущества (ст. 582 ГК). Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором.

Бухгалтерский учет

Передача объекта

Переданный в аренду объект недвижимости остается в собственности ар...