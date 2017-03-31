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08 апреля 2017 года

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Консультации

Особенности бухгалтерского учета при аренде недвижимости у арендатора

31.03.2017

Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете организации-арендатора хозяйственных операций, связанных с арендой недвижимости.

Согласно ст. 577 ГК по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законодательством или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 579 ГК).

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (ст. 593 ГК).

Полученный в аренду объект недвижимости продолжает оставаться в собствен...

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