Особенности бухгалтерского и налогового учета топливно-энергетических ресурсов

Некоторые виды затрат могут учитываться для целей налогообложения с определенными ограничениями: в переделах норм, устанавливаемых законодательством или самой организацией. К таким затратам, в частности, относятся топливно-энергетические ресурсы. Рассмотрим особенности их бухгалтерского и налогового учета в 2017 г.

В ст. 1 Закона от 8.01.2015 № 239-З «Об энергосбережении» (далее – Закон № 239-З) норма расхода топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) определена как величина потребления топлива, тепловой, электрической энергии на производство единицы продукции (работ, услуг) определенного качества, измеряемая в условных (натуральных) единицах. Расходы ТЭР нормируются в целях обеспечения применения при планировании производства продукции (работ, услуг) технически и экономически обоснованного расхода топливно-энергетических ресурсов (ст. 16 Закона № 239-З). Нормированию при этом подлежат расходуемые на основные и вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды юридическими лицами топливо, те...

Автор публикации: Виктор СТАТКЕВИЧ, аудитор