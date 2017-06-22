Статистика
Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе-апреле 2017 года
январь-апрель 2017 г. в % к январю-апрелю 2016 г.
Автор публикации: Статкомитет СНГ
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Ставка рефинансирования
13.00%
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Инфляция
0.30%
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Базовая величина
23.00 руб.
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Бюджет прожиточного минимума
183.82 руб.
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Тарифная ставка первого разряда
31.00 руб.
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№45 (2052) от 19.06.2017
22 июня 2017 года
январь-апрель 2017 г. в % к январю-апрелю 2016 г.
Автор публикации: Статкомитет СНГ