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№86 (2093) от 17.11.2017

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№86 (2093) от 17.11.2017

17 ноября 2017 года

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Статистика
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Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств в январе–сентябре 2017 года

17.11.2017

(январь–сентябрь 2017 г. в % к январю–сентябрю 2016 г.)

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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