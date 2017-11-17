Статистика
Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств в январе–сентябре 2017 года
(январь–сентябрь 2017 г. в % к январю–сентябрю 2016 г.)
|
$
2.0068 руб.
|
€
2.3646 руб.
|
Р (100)
3.3296 руб.
|
Ставка рефинансирования
11.00%
|
Инфляция
1.20%
|
Базовая величина
23.00 руб.
|
Бюджет прожиточного минимума
197.81 руб.
|
Тарифная ставка первого разряда
33.00 руб.
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№86 (2093) от 17.11.2017
17 ноября 2017 года
(январь–сентябрь 2017 г. в % к январю–сентябрю 2016 г.)