Скачать свежий номер газеты

№69 (1976) от 09.09.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.95 руб.

Скачать свежий номер газеты

№69 (1976) от 09.09.2016

09 сентября 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Статистика
Версия для печати

Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств в январе-июле 2016 года

09.09.2016

 

Валовой 
внутренний продукт 
(в постоянных ценах)

Промыш-ленная продукция (в постоянных 
ценах)

Инвестиции в основной 
капитал 
(в постоянных ценах) 1)

Перевозки
грузов (без 
трубопровод-ного транспорта)

Оборот розничной торговли 
(в постоянных ценах; все каналы реализации)

Индексы
цен произ-водителей промышленной продукции 2)

Индексы потреби-тельских цен 2)

Азербайджан

97,0

100,9

69,6

99,0

102,0

141,8

106,0

Армения

102,81)

107,9

92,2

220,1

95,6

106,7

96,7

Беларусь

97,3

98,0

80,6

94,8

97,8

107,3

107,8

Казахстан

100,11)

98,6

108,5

99,8

99,3

114,1

105,2

Кыргызстан

98,8

84,4

102,0

103,5

104,8

102,5

97,7

Молдова

100,83)

100,01)

79,0

88,3

99,41)4)

101,0

99,1

Россия

99,11)

100,3

95,7

101,4

94,4

106,6

103,9

Таджикистан

106,61)

113,5

117,9

101,2

105,1

104,2

103,7

Туркменистан1)

106,2

. . .

104,3

102,0

116,15)6)

. . .

100,47)

Узбекистан

107,81)

106,03)

111,81)

103,93)8)

114,11)6)

. . .

. . .

Украина

101,39)

101,7

109,610)

104,1

102,4

118,8

104,8

Всего по СНГ

99,51)

100,2

96,1

100,6

95,8

109,2

104,0

Справочно СНГ: январь-июль 2015 в % к январю-июлю 2014

96,611)

96,9

95,0

96,6

91,5

112,512)

113,112)

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.

ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008.

С 1 июля 2016 г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.

1) I полугодие 2016 г. в % к I полугодию 2015 г.

2) Июль 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

3) I квартал 2016 г. в % к I кварталу 2015 г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) В текущих ценах.

6) Включая оборот предприятий питания.

7) Июнь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

9) II квартал 2016 г. в % ко II кварталу 2015 г.

10) Включая инвестиции в нематериальные активы.

11) I полугодие 2015 г. в % к I полугодию 2014 г.

12) Июль 2015 г. в % к декабрю 2014 г.

«...» – данные отсутствуют (не представлены).

 

Динамика основных социально-экономических показателей в июле по сравнению с июнем 2016 года

 

Июль 2016 в % к июню 2016

 

промышленная
продукция
(в постоянных ценах)

оборот розничной
торговли(в постоянных ценах; все каналы реализации)

индексы цен
производителей промышленной
продукции

индексы
потребительских цен

Азербайджан

100,3

85,1

96,8

99,7

Армения

93,8

103,7

100,7

97,7

Беларусь

97,6

100,5

100,5

100,4

Казахстан

95,0

100,1

104,1

100,5

Кыргызстан

96,2

117,1

102,4

99,5

Молдова

110,21)

97,71)

100,2

99,1

Россия

100,2

104,2

100,2

100,5

Таджикистан

99,0

102,7

100,8

100,6

Украина

107,0

107,2

104,3

99,9

Всего по СНГ

99,9

103,5

100,8

100,3

1) Июнь 2016 г. в % к маю 2016 г.

Автор публикации: Статкомитет СНГ

Назад

Также читайте:

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit