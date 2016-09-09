Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств в январе-июле 2016 года

Валовой

внутренний продукт

(в постоянных ценах) Промыш-ленная продукция (в постоянных

ценах) Инвестиции в основной

капитал

(в постоянных ценах) 1) Перевозки

грузов (без

трубопровод-ного транспорта) Оборот розничной торговли

(в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы

цен произ-водителей промышленной продукции 2) Индексы потреби-тельских цен 2) Азербайджан 97,0 100,9 69,6 99,0 102,0 141,8 106,0 Армения 102,81) 107,9 92,2 220,1 95,6 106,7 96,7 Беларусь 97,3 98,0 80,6 94,8 97,8 107,3 107,8 Казахстан 100,11) 98,6 108,5 99,8 99,3 114,1 105,2 Кыргызстан 98,8 84,4 102,0 103,5 104,8 102,5 97,7 Молдова 100,83) 100,01) 79,0 88,3 99,41)4) 101,0 99,1 Россия 99,11) 100,3 95,7 101,4 94,4 106,6 103,9 Таджикистан 106,61) 113,5 117,9 101,2 105,1 104,2 103,7 Туркменистан1) 106,2 . . . 104,3 102,0 116,15)6) . . . 100,47) Узбекистан 107,81) 106,03) 111,81) 103,93)8) 114,11)6) . . . . . . Украина 101,39) 101,7 109,610) 104,1 102,4 118,8 104,8 Всего по СНГ 99,51) 100,2 96,1 100,6 95,8 109,2 104,0 Справочно СНГ: январь-июль 2015 в % к январю-июлю 2014 96,611) 96,9 95,0 96,6 91,5 112,512) 113,112)

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.

ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008.

С 1 июля 2016 г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.

1) I полугодие 2016 г. в % к I полугодию 2015 г.

2) Июль 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

3) I квартал 2016 г. в % к I кварталу 2015 г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) В текущих ценах.

6) Включая оборот предприятий питания.

7) Июнь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

9) II квартал 2016 г. в % ко II кварталу 2015 г.

10) Включая инвестиции в нематериальные активы.

11) I полугодие 2015 г. в % к I полугодию 2014 г.

12) Июль 2015 г. в % к декабрю 2014 г.

«...» – данные отсутствуют (не представлены).

Динамика основных социально-экономических показателей в июле по сравнению с июнем 2016 года

Июль 2016 в % к июню 2016 промышленная

продукция

(в постоянных ценах) оборот розничной

торговли(в постоянных ценах; все каналы реализации) индексы цен

производителей промышленной

продукции индексы

потребительских цен Азербайджан 100,3 85,1 96,8 99,7 Армения 93,8 103,7 100,7 97,7 Беларусь 97,6 100,5 100,5 100,4 Казахстан 95,0 100,1 104,1 100,5 Кыргызстан 96,2 117,1 102,4 99,5 Молдова 110,21) 97,71) 100,2 99,1 Россия 100,2 104,2 100,2 100,5 Таджикистан 99,0 102,7 100,8 100,6 Украина 107,0 107,2 104,3 99,9 Всего по СНГ 99,9 103,5 100,8 100,3

1) Июнь 2016 г. в % к маю 2016 г.

Автор публикации: Статкомитет СНГ