Статистика
Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств в январе-июле 2016 года
|
|
Валовой
|
Промыш-ленная продукция (в постоянных
|
Инвестиции в основной
|
Перевозки
|
Оборот розничной торговли
|
Индексы
|
Индексы потреби-тельских цен 2)
|
Азербайджан
|
97,0
|
100,9
|
69,6
|
99,0
|
102,0
|
141,8
|
106,0
|
Армения
|
102,81)
|
107,9
|
92,2
|
220,1
|
95,6
|
106,7
|
96,7
|
Беларусь
|
97,3
|
98,0
|
80,6
|
94,8
|
97,8
|
107,3
|
107,8
|
Казахстан
|
100,11)
|
98,6
|
108,5
|
99,8
|
99,3
|
114,1
|
105,2
|
Кыргызстан
|
98,8
|
84,4
|
102,0
|
103,5
|
104,8
|
102,5
|
97,7
|
Молдова
|
100,83)
|
100,01)
|
79,0
|
88,3
|
99,41)4)
|
101,0
|
99,1
|
Россия
|
99,11)
|
100,3
|
95,7
|
101,4
|
94,4
|
106,6
|
103,9
|
Таджикистан
|
106,61)
|
113,5
|
117,9
|
101,2
|
105,1
|
104,2
|
103,7
|
Туркменистан1)
|
106,2
|
. . .
|
104,3
|
102,0
|
116,15)6)
|
. . .
|
100,47)
|
Узбекистан
|
107,81)
|
106,03)
|
111,81)
|
103,93)8)
|
114,11)6)
|
. . .
|
. . .
|
Украина
|
101,39)
|
101,7
|
109,610)
|
104,1
|
102,4
|
118,8
|
104,8
|
Всего по СНГ
|
99,51)
|
100,2
|
96,1
|
100,6
|
95,8
|
109,2
|
104,0
|
Справочно СНГ: январь-июль 2015 в % к январю-июлю 2014
|
96,611)
|
96,9
|
95,0
|
96,6
|
91,5
|
112,512)
|
113,112)
Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.
ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008.
С 1 июля 2016 г. в Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
1) I полугодие 2016 г. в % к I полугодию 2015 г.
2) Июль 2016 г. в % к декабрю 2015 г.
3) I квартал 2016 г. в % к I кварталу 2015 г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) В текущих ценах.
6) Включая оборот предприятий питания.
7) Июнь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.
8) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
9) II квартал 2016 г. в % ко II кварталу 2015 г.
10) Включая инвестиции в нематериальные активы.
11) I полугодие 2015 г. в % к I полугодию 2014 г.
12) Июль 2015 г. в % к декабрю 2014 г.
«...» – данные отсутствуют (не представлены).
Динамика основных социально-экономических показателей в июле по сравнению с июнем 2016 года
|
|
Июль 2016 в % к июню 2016
|
|
промышленная
|
оборот розничной
|
индексы цен
|
индексы
|
Азербайджан
|
100,3
|
85,1
|
96,8
|
99,7
|
Армения
|
93,8
|
103,7
|
100,7
|
97,7
|
Беларусь
|
97,6
|
100,5
|
100,5
|
100,4
|
Казахстан
|
95,0
|
100,1
|
104,1
|
100,5
|
Кыргызстан
|
96,2
|
117,1
|
102,4
|
99,5
|
Молдова
|
110,21)
|
97,71)
|
100,2
|
99,1
|
Россия
|
100,2
|
104,2
|
100,2
|
100,5
|
Таджикистан
|
99,0
|
102,7
|
100,8
|
100,6
|
Украина
|
107,0
|
107,2
|
104,3
|
99,9
|
Всего по СНГ
|
99,9
|
103,5
|
100,8
|
100,3
1) Июнь 2016 г. в % к маю 2016 г.
Автор публикации: Статкомитет СНГ