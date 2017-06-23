Основания для перераспределения выпускника

С 2016 г. работаю по распределению в Брестской области. В Витебске живет моя бабушка, за которой нужен уход.

Могу ли я получить перераспределение в связи с необходимостью ухода за пожилым человеком, если у бабушки нет инвалидности?

Перераспределение выпускников производится в случаях, указанных в ст. 85 Кодекса об образовании (далее – кодекс), где в частности, указано возникновение у молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 83 кодекса.

Нормами этих статьей не предусматривается в качестве основания для перераспределения необходимость ухода за близким родственником, включая бабушку. Так, основанием для перераспределения в соответствующий населенный пункт является инвалидн...