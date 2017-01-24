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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Основание в трудовой книжке

24.01.2017

Какое основание указывать в приказе об увольнении по желанию работника (п. 3 ч. 2 ст. 35 ТК или ст. 40 ТК) и по требованию работника (п. 3 ч. 2 ст. 35 ТК или ст. 41 ТК)?

Согласно п. 37 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 «О трудовых книжках» (далее – Инструкция № 40), при прекращении трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 35 ТК, за исключением случаев расторжения (прекращения) трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об увольнении работника со ссылкой на соответствующий пункт части 2 указанной статьи.

Таким образом, в случае расторжения трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по желанию работника согласно ст. 40 ТК ссылка делается на п. 3...

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