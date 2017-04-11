Ошибка в трудовом договоре

В трудовом договоре с работником была ошибочно указана сумма заработной платы в большем размере, чем предусмотрено штатным расписанием. Работнику выплатили зарплату в размере согласно штатному расписанию.

Он не согласен с этим и считает, что зарплата должна выплачиваться ему в размере, указанном в трудовом договоре.

Прав ли работник? Следует ли привести размер заработной платы в соответствие со штатным расписанием, если работник отказывается исправлять ошибку в трудовом договоре?

Работник прав, размер зарплаты может быть уменьшен только в порядке изменения существенных условий труда.

Наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором (п. 4 ст. 55 ТК).

Формы, системы и размеры оплаты труда работников, в т.ч. и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего хара...