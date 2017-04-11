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№28 (2035) от 11.04.2017

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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Ошибка в трудовом договоре

11.04.2017

В трудовом договоре с работником была ошибочно указана сумма заработной платы в большем размере, чем предусмотрено штатным расписанием. Работнику выплатили зарплату в размере согласно штатному расписанию.

Он не согласен с этим и считает, что зарплата должна выплачиваться ему в размере, указанном в трудовом договоре.

Прав ли работник? Следует ли привести размер заработной платы в соответствие со штатным расписанием, если работник отказывается исправлять ошибку в трудовом договоре?

Работник прав, размер зарплаты может быть уменьшен только в порядке изменения существенных условий труда.

Наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором (п. 4 ст. 55 ТК).

Формы, системы и размеры оплаты труда работников, в т.ч. и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего хара...

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