Компании и рынки
Определены лучшие товары Республики Беларусь
Госстандарт подвел итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2016 года. Его лауреатами признаны 248 товаров, выпускаемых 139 организациями нашей страны.
Напомним, что конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится ежегодно, начиная с 2002 года, по совместной инициативе Госстандарта, областных исполкомов и Мингорисполкома. В прошлом году он впервые проводился на основании Инструкции о порядке проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и поощрения победителей, утв. постановлением Госстандарта от 22.01.2016 № 5.
Целями данного мероприятия названы:
– информирование потребителей о качественных товарах (продукции или услугах) в интересах их производителей и содействие продвижению продукции на внутренний и международный рынки;
– поддержка белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары;
– содействие обеспечению потребительского рынка Республики Беларусь высококачественными и конкурентоспособными отечественными товарами;
– создание предпосылок, содействие широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в области качества;
– выявление новых или в значительной степени усовершенствованных товаров в сравнении с ранее выпускаемыми.
К участию в конкурсе допускались юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающих услуги на территории Беларусь, по следующим номинациям:
– продовольственные товары;
– промышленные товары для населения и изделия народных промыслов;
– продукция производственно-технического назначения;
– услуги населению.
По итогам 2016 года в номинации «Продовольственные товары» лауреатами названы 163 товара 77 организаций, в номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» – 37 товаров, выпускаемых 26 предприятиями, в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 42 товара 32 организаций, а в номинации «Услуги населению» – 6 организаций.
Статус «Новинка года», специально введенный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 26 товарам различного назначения. По условиям конкурса претендовать на присуждение такого статуса может только товар, срок выпуска которого не превышает 2 года, для которого предполагаемая область применения (использования), функциональные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав применяемых сырья, материалов и компонентов являются новыми или в значительной степени отличаются от ранее выпускаемых товаров в Беларуси. Как правило, подобные товары выпускаются по принципиально новым технологиям либо при сочетании новых и существующих технологий.
Отметим, что с 2016 г. в рамках конкурса были впервые учреждены специальные награды «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», а также диплом «Стабильное качество». Первую из них могли получить те конкурсанты, товары которых становились лауреатами конкурса 5 и более раз подряд при условии: подтверждения ими должного качества продукции или услуги, в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса; наличия сертифицированных систем менеджмента, соответствующих требованиям, в т.ч. СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001; наличия дипломов лауреатов различных конкурсов в области качества. На вторую из указанных наград могли претендовать те, чьи товары стали лауреатами конкурса и набрали наибольшее количество баллов в своем регионе.
По его итогам награды «Лучший в отрасли» присуждены 6 организациям республики: ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест), ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», филиал ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод, ОАО «Красный пищевик» (г. Бобруйск), а также экспериментальное лесоохотничье хозяйство «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский».
Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 23 предприятиям, в числе которых ОАО «Савушкин продукт», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Поставский молочный завод», ОАО «Витебский мясокомбинат», СП ОАО «СПАРТАК» (г. Гомель), СООО «Белвест» (г. Витебск), ОАО «Моготекс» (г. Могилев), СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (г. Лида), ОАО «Гомельский химический завод» и др.
Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» традиционно проводится в два этапа: областной и республиканский. При этом на втором этапе впервые с 2002 г. учитывались отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый этап и стали финалистами.
Бонусы, которые получают лауреаты конкурса, не так велики, но они есть. Им дано право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах. Кроме того, сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта в разделе «Конкурсы в области качества» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.
Автор публикации: Александр БОРИСОВ
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