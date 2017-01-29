Определены лучшие товары Республики Беларусь

Напомним, что конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится ежегодно, начиная с 2002 года, по совместной инициативе Госстандарта, областных исполкомов и Мингорисполкома. В прошлом году он впервые проводился на основании Инструкции о порядке проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и поощрения победителей, утв. постановлением Госстандарта от 22.01.2016 № 5.

Целями данного мероприятия названы:

– информирование потребителей о качественных товарах (продукции или услугах) в интересах их производителей и содействие продвижению продукции на внутренний и международный рынки;

– поддержка белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары;

– содействие обеспечению потребительского рынка Республики Беларусь высококачественными и конкурентоспособными отечественными товарами;

– создание предпосылок, содействие широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в области качества;

– выявление новых или в значительной степени усовершенствованных товаров в сравнении с ранее выпускаемыми.

К участию в конкурсе допускались юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающих услуги на территории Беларусь, по следующим номинациям:

– продовольственные товары;

– промышленные товары для населения и изделия народных промыслов;

– продукция производственно-технического назначения;

– услуги населению.

По итогам 2016 года в номинации «Продовольственные товары» лауреатами названы 163 товара 77 организаций, в номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» – 37 товаров, выпускаемых 26 предприятиями, в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 42 товара 32 организаций, а в номинации «Услуги населению» – 6 организаций.

Статус «Новинка года», специально введенный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 26 товарам различного назначения. По условиям конкурса претендовать на присуждение такого статуса может только товар, срок выпуска которого не превышает 2 года, для которого предполагаемая область применения (использования), функциональные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав применяемых сырья, материалов и компонентов являются новыми или в значительной степени отличаются от ранее выпускаемых товаров в Беларуси. Как правило, подобные товары выпускаются по принципиально новым технологиям либо при сочетании новых и существующих технологий.

Отметим, что с 2016 г. в рамках конкурса были впервые учреждены специальные награды «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», а также диплом «Стабильное качество». Первую из них могли получить те конкурсанты, товары которых становились лауреатами конкурса 5 и более раз подряд при условии: подтверждения ими должного качества продукции или услуги, в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса; наличия сертифицированных систем менеджмента, соответствующих требованиям, в т.ч. СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001; наличия дипломов лауреатов различных конкурсов в области качества. На вторую из указанных наград могли претендовать те, чьи товары стали лауреатами конкурса и набрали наибольшее количество баллов в своем регионе.

По его итогам награды «Лучший в отрасли» присуждены 6 организациям республики: ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест), ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», филиал ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод, ОАО «Красный пищевик» (г. Бобруйск), а также экспериментальное лесоохотничье хозяйство «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский».

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 23 предприятиям, в числе которых ОАО «Савушкин продукт», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Поставский молочный завод», ОАО «Витебский мясокомбинат», СП ОАО «СПАРТАК» (г. Гомель), СООО «Белвест» (г. Витебск), ОАО «Моготекс» (г. Могилев), СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (г. Лида), ОАО «Гомельский химический завод» и др.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» традиционно проводится в два этапа: областной и республиканский. При этом на втором этапе впервые с 2002 г. учитывались отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый этап и стали финалистами.

Бонусы, которые получают лауреаты конкурса, не так велики, но они есть. Им дано право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах. Кроме того, сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта в разделе «Конкурсы в области качества» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ