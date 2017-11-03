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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Консультации

Определение нормативных сроков службы основных средств

03.11.2017

Рассмотрим особенности классификации отдельных видов основных средств для целей определения нормативных сроков их службы.

Материально-вещественные активы при их соответствии условиям признания, определенным п. 4 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26 (далее – Инструкция № 26), принимаются к бухгалтерскому учету как объекты основных средств.

В процессе использования основные средства переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги в течение определенного срока, представляющего собой в совокупности срок полезного использования.

Объекты основных средств распределены по группам, подгруппам и видам в приложении к постановлению Минэкономики от 30.09.2011 № 161 «Об установлении нормативных сроков службы...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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