Определение нормативных сроков службы основных средств

Рассмотрим особенности классификации отдельных видов основных средств для целей определения нормативных сроков их службы.

Материально-вещественные активы при их соответствии условиям признания, определенным п. 4 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26 (далее – Инструкция № 26), принимаются к бухгалтерскому учету как объекты основных средств.

В процессе использования основные средства переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги в течение определенного срока, представляющего собой в совокупности срок полезного использования.

Объекты основных средств распределены по группам, подгруппам и видам в приложении к постановлению Минэкономики от 30.09.2011 № 161 «Об установлении нормативных сроков службы...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист