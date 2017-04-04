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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Оплата авансом или предоплата и кассовое оборудование

04.04.2017

Торговая организация принимает в торговом объекте плату от покупателей за будущую доставку товара или в качестве аванса за товар с предварительной реализацией подарочных сертификатов, на которые в последующем покупатели смогут приобретать товар.

Должна ли операция «принятие аванса» проводиться через кассовое оборудование в фискальном режиме? Входит ли сумма денежных средств при принятии аванса в не обнуляемую сумму в памяти кассового оборудования? Надо ли покупателю при принятии от него аванса выдавать фискальный чек, т.е. чек с указанием признака фискального режима?

Порядок использования кассового оборудования, приема наличных при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг регулируется постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных ка...

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