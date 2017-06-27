Операции РЕПО в налоговом и бухгалтерском учете

Организации, имеющие свободные денежные средства, иногда пытаются получить дополнительный доход, участвуя в операциях на фондовом рынке. При этом получили широкое распространение сделки РЕПО с государственными или корпоративными облигациями. Рассмотрим особенности налогового и бухгалтерского учета таких операций.

Сделка РЕПО – это сделка по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки (абз. 2 ч. 1 п. 2 Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утв. постановлением Минфина от 31.08.2016 № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг», далее – Инструкция № 76).

Таким образом, сделка РЕПО состоит из двух частей.

1) одна сторона продает другой стороне пакет ценных бумаг оп...