Онлайн-магазинам – союзные правила

Общие подходы к проведению в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласованной политики по защите прав потребителей при реализации товаров (работ, услуг) через интернет одобрены Консультативным комитетом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Эти подходы, разработанные комиссией, базируются на лучших национальных и международных практиках, заверил член коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков. Главная цель – чтобы потребители стран ЕАЭС своевременно получали необходимую и достоверную информацию о товарах. Это поможет им делать правильный выбор и будет гарантировать качество покупаемых через интернет товаров».

В проекте сформирован предварительный перечень требований к онлайн-магазинам стран ЕАЭС. В нем должны быть сведения о товаре (работе, услуге), включая информацию о его основных потребительских свойствах и технических характеристиках; цене и условиях приобретения товара, в том числе – о полной сумме, подлежащей выплате потребителем; сведения о гарантийном сроке (если он установлен), сроке службы или сроке годности товара и т.д.

До заключения договора купли-продажи покупатель получит информацию от интернет-продавца об условиях, сроках и порядке возможного расторжения сделки. В частности, предусматривается право потребителя расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, если в установленный срок недостатки в выполненной работе (услуге) не были устранены исполнителем, либо если отступления в работе (услуге) от условий такого договора или иные недостатки работы (услуги) являются существенными и неустранимыми.

В национальное законодательство стран ЕАЭС предлагается включить нормы, позволяющие в равной степени обеспечить потребительские права граждан этих стран на территории каждого из них. Также будет предусмотрена возможность дистанционного урегулирования споров и установления требований к условиям и порядку оформления договоров с потребителем, размеру шрифта текста и информации, указываемой в договорах. Кроме того, страны ЕАЭС определят ответственность, которую несет продавец, не предоставивший покупателю полную и достоверную информацию о товаре (работе, услуге).

Общие подходы направлены в т.ч. на предотвращение трансграничной торговли дистанционным способом товарами, свободная реализация которых запрещена или ограничена национальным законодательством. С этой целью страны Союза и ЕЭК будут обмениваются сведениями о наличии каких-либо национальных запретов или ограничений на реализацию.