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№68 (1975) от 06.09.2016

05 сентября 2016 года

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Мнения
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On-line конференции
Пенсия: общие и частные ситуации

06.09.2016

On-line конференция «Воп­росы пенсионного обеспечения» состоялась 31 августа т.г. в Минтруда и соцзащиты.

Валерий КОВАЛЬКОВ,
заместитель
Министра
труда
и социальной
защиты

Планируется ли изменить возрастные рамки для надбавки к пенсии за долголетие? Например, ввести такую надбавку 70-летним? Будут ли увеличены размеры надбавок?

С 2012 г. к пенсиям постоянно проживающих в Беларуси неработающих получателей, состоящих на учете в органах занятости, в возрасте старше 75 лет установлены ежемесячные доплаты: для лиц, достигших 75 лет – 75% минимального размера пенсии по возрасту; по достижении 80 лет – 100% минимального размера пенсии по возрасту. В сложившейся демографической ситуации, когда пенсионная нагрузка на экономически активное население растет, расширять круг получателей возрастных доплат к пенсиям не планируется. Что касается увеличения размеров доплат, то они перерасчитываются в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В текущем году они повышались в феврале, апреле (с доплатой за март), мае и августе. С августа размеры доплат составляют 33 BYN для лиц в возрасте 75–79 лет и 44 BYN для лиц в возрасте 80 лет и старше.

Планируется ли повышение трудовых пенсий?

Да, планируется. Перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы работников в республике в пределах средств ФСЗН будет проведен до конца текущего года.

 

Почему увеличили страховой стаж для назначения пенсии? Какова практика других стран?

В условиях старения населения возрастает потребность в дополнительных средствах и в более рациональном использовании имеющихся средств. Поэтому требования для получения права на государственную пенсию ужесточаются. В частности, увеличивается требуемый стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов. При назначении пенсии по возрасту и за выслугу лет в 2016 г. он должен быть не менее 15 лет 6 месяцев и будет ежегодно увеличиваться на полгода до достижения к 2025 г. 20 лет. Проводимые в республике изменения соответствуют подходам, применяемым в других странах. Во многих из них страховой стаж также продолжительный. Например, 15-летний минимальный страховой стаж требуется в Литве, Латвии, Эстонии, Украине. В России он увеличивается постепенно до 15 лет. В странах Евросоюза требуемый стаж, как правило, еще выше. Например, во Франции, Германии и Швейцарии он более 40 лет.

 

Из-за низкого порога по выходу на заслуженный отдых Беларусь является первой в Европе по количеству пенсионеров. Пенсионный возраст сейчас у нас постепенно повышают на 3 года.  Не считаете ли вы темп повышения пенсионного возраста медленным?

Предусмотренный в Беларуси темп повышения пенсионного возраста – ежегодно на 6 месяцев – применялся и применяется во многих странах. У нас он избран с учетом особенностей возрастной структуры населения республики, а также емкости рынка труда, чтобы «предпенсионные» когорты имели возможность продолжать трудовую деятельность до достижения «нового» пенсионного возраста. Что касается дальнейшего повышения пенсионного возраста – время покажет, но в настоящее время этот вопрос не рассматривается. Здесь важно, как будут складываться демографические процессы, какова будет ситуация с поступлением взносов в бюджет ФСЗН. Значение будут иметь и другие факторы – занятость, миграция и т.д.

 

В течение какого срока действует заявление о перечислении пенсии на пластиковую карточку?

В настоящее время этот срок составляет 3 года. Для обеспечения бесперебойной выплаты пенсии заявление должно быть возобновлено (пред­ставлено) в орган занятости либо в подразделение банка не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия предыдущего заявления.

 

После получения высшего образования меня распределили на работу в Таллинн (Эстония). Там я продолжала работать и после распада Советского Союза. В 1999 г. переехала в Беларусь, где проживаю и работаю до настоящего времени. В следующем году мне оформляться на пенсию. В управлении социальной защиты моего района мне сказали, что эстонский стаж не будет учтен при назначении пенсии?  Так ли это?

Согласно законодательству РБ в стаж для назначения пенсии засчитываются периоды работы в Республике Беларусь и периоды работы в СССР (до 1.01.1992 г.). В тех случаях, когда соглашениями (договорами) о социальном обеспечении между Республикой Беларусь и другими государствами предусмотрены иные правила, чем те, которые предусмотрены национальным законодательством, применяются правила, установленные этими соглашениями (договорами). Соглашение (договор) с Эстонской Республикой в области социального (пенсионного) обеспечения пока не заключено. Поэтому эстонский стаж учитывается для назначения пенсии в РБ только за период до 1.01.1992 г. В настоящее время ведется работа по заключению соглашения, которым планируется урегулировать вопросы пенсионного обеспечения за стаж работы на территории Беларуси и Эстонии.

 

С 2005 г. работаю в Москве, до этого работала в БеларусиПолучу ли я пенсию в Беларуси или в России и в каком возрасте?

В соответствии с Договором между РБ и РФ о сотрудничестве в области социального обеспечения решение о назначении пенсии будет приниматься РБ – за время работы в Беларуси, РФ – за время работы в России. За период СССР (если такой имеется) пенсию назначит государство, где вы будете проживать. Условия, при которых возникает право на пенсию (стаж, возраст и т.д.), будут определяться каждым государством на основании национального законодательства.

 

После распада Советского Союза работал в России, Латвии и Литве. Сейчас живу и работаю в Беларуси, скоро на пенсию. По утверждению работников собеса, буду получать 4 пенсии. Это так?

Действительно, это возможно. С учетом положений международных договоров, заключенных РБ с Россией, Латвией и Литвой, каждое государство будет рассматривать вопрос о вашем праве на пенсию за работу (стаж) на его территории (на условиях и в порядке, предусмотренных его национальным законодательством и договорами). Все назначенные пенсии вы будете получать в Беларуси.

 

Планируется ли в текущем году повышение пенсии военнослужащим?

Пенсионное обеспечение военнослужащих осуществляется пенсионным органом Минобороны РБ в рамках Закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного Комитета Республики Беларусь, Государственного Комитета судебных экспертиз РБ, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований». Вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих находятся за рамками компетенции Минтруда и соцзащиты.

 

Наталья МУРАШКЕВИЧ,
начальник главного управления
пенсионного обеспечения

 

Почему пенсии не индексируются в связи с инфляцией?

Финансирование пенсионных выплат обеспечивается обязательными страховыми взносами, отчисляемыми из фонда заработной платы. Другого источника выплаты трудовых пенсий в стране нет. Поэтому основанием для индексации трудовых пенсий является рост средней заработной платы.

 

Стаж работы у меня намного больше, чем у моей соседки.  Почему мы получаем пенсии по возрасту практически в одинаковом размере?

Размер пенсии по возрасту зависит от продолжительности стажа работы и величины заработка, с которого уплачивались обязательные страховые взносы на цели пенсионного обеспечения. Одинаковые размеры пенсий у пенсионеров возможны при сопоставимых стаже и заработке, с которого уплачивались страховые взносы. Также примерно одинаковые пенсии могут быть при относительно высоком заработке и относительно непродолжительном стаже и наоборот – при продолжительном стаже, но относительно невысоком заработке. Так, к примеру, при исчислении пенсий двум женщинам с параметрами стажа 20 лет у первой и 40 лет у второй и заработка при коэффициенте 1,8 и 0,6 соответственно у них будут примерно одинаковые пенсии. Также более высокий размер пенсии может быть обусловлен надбавками, повышениями и доплатами, устанавливаемыми к пенсиям отдельным категориям граждан. Например, доплатой, которая устанавливается к пенсиям лиц в возрасте старше 75 лет.

 

Последние 10 лет работал на высокооплачиваемой работе. Практически все деньги получал в конверте, по ведомостям проходила минимальная заработная плата.  Повлияет ли это на мою будущую пенсию?

Да, повлияет.

Размер пенсии зависит от стажа и дохода (заработка), с которого уплачивались обязательные страховые взносы. Пенсии, назначаемые в 2016 г., исчисляются из заработка за последние 22 года стажа работы подряд. Ежегодно этот период увеличивается на 1 год с тем, чтобы постепенно перейти к исчислению заработка за весь стаж, учтенный при назначении пенсии. Поэтому если застрахованный доход, т.е. доход, с которого уплачивались обязательные страховые взносы в установленном порядке, будет невысокий, то, соответственно, это скажется на размере пенсии.

 

Слышала, что с сентября 2016 г. у работающих пенсионеров будут высчитывать из пенсии 40%.  Правда ли это?

Каких-либо изменений в порядке выплаты пенсий работающим пенсионерам в настоящее время не планируется.

 

Лариса ЯШКОВА,
заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения

 

В ноябре 2011 г. мне исполнилось 50 лет. Оформила льготную пенсию в связи с работой на вредном производстве (по Списку № 2). До настоящего времени продолжаю работать на том же производстве. В ноябре мне исполняется 55 лет.  Какие документы нужны для перерасчета стажа?

Согласно законодательству (ст.ст. 51 и 66 Закона «О пенсионном обеспечении») периоды работы после назначения пенсии по возрасту (в т.ч. досрочной по условиям труда) или за выслугу лет могут быть засчитаны в стаж для исчисления пенсии только при условии, если пенсия в такие периоды не выплачивалась. Данная норма действует с 1.08.2006 г. Таким образом, если условие о неполучении пенсии выполняется, перерасчет пенсии производится на основании соответствующего заявления пенсионера и документов, подтверждающих стаж работы после назначения пенсии.

 

Во времена Советского Союза работал в Латвии более 15 лет. При выходе на пенсию в 2000 г. за этот стаж мне пенсию назначили в Беларуси. Слышал, что есть какой-то договор, по которому за латвийский стаж пенсию должна платить Латвия.  Так ли это?

С 28.09.2010 г. пенсионное обеспечение граждан, проживающих на территории Беларуси или Латвии, осуществляется с учетом норм Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения от 29.02.2008. Согласно Договору каждое государство назначает пенсию за свой стаж.

Пенсии, назначенные до 28.09.2010 г., пересмотру по нормам Договора не подлежат. Единственное исключение – если при назначении пенсии до вступления в силу Договора одним из государств не был учтен стаж на территории другого государства. В таком случае другое государство по заявлению гражданина рассмотрит вопрос о пенсионном обеспечении за такой стаж. Применительно к данной ситуации (когда латвийский стаж уже учтен) оснований для пересмотра пенсии не имеется.

 

Включается ли время осуществления предпринимательской деятельности в стаж для пенсии?

Включается, но только при условии уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН. Сумма дохода, из которого производится уплата взносов, определяется предпринимателем самостоятельно. Однако следует иметь в виду, что уплачиваемая ИП сумма взносов должна быть не менее суммы, исчисленной исходя из минимальной заработной платы (в т.ч. с учетом индексации) за каждый месяц календарного года (либо менее, если в году была регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов). Если сумма дохода, из которого уплачены обязательные страховые взносы, будет ниже, то стаж работы также будет пропорционально уменьшен.

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