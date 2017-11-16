Окно роста по всем показателям

Проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2018 год вскоре будут утверждены. Авторы этих документов и чиновники, которым предстоит их рассмотреть и утвердить, полагают, что планируемые показатели позволят решить ключевую задачу – обеспечение макроэкономической и социальной стабильности. Но у бизнеса и населения более «приземленные» приоритеты: кому улучшить свое благосостояние, материальные и инвестиционные возможности, а кому-то хотя бы до получки дотянуть.

При рассмотрении проектов на заседании Президиума Совета Республики 14 ноября отмечалось, что предусмотренные в прогнозе показатели социально-экономического развития страны, бюджет и денежно-кредитная политика взаимоувязаны и позволяют ускорить экономический рост в 2018 г. при сохранении внешней и внутренней сбалансированности и снижении уровня инфляции. В частности, на следующий год прогнозируется рост ВВП на уровне 3,4% при целевом диапазоне 3–3,8%. Этих результатов планируется достичь в равной степени как за счет внешнего, так и внутреннего спроса. Такие темпы роста экономики позволят значительно сократить отставание, допущенное в начале текущей пятилетки, а в последующие годы выйти на траекторию роста, предусмотренную программой на 2016– 2020 годы (112,1–­115%). К сожалению, эти темпы как в следующем году, так и в целом за пятилетку будут сущест­венно ниже среднемировых и меньше, чем во многих развитых странах, не говоря уже о развивающихся. Так что если отставание 2016 г. от пятилетнего плана и удастся сократить, запланированные темпы не позволят компенсировать спад, постигший экономику страны и доходы населения в 2011–2016 гг.

ЗА ОСНОВУ при прогнозировании взяты 2 сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий. Целевой сценарий принят за основу при разработке проекта прогноза социально-экономического развития страны, а консервативный – для расчета проекта бюджета.

В консервативном сценарии цена нефти оценивается в 43 USD за баррель, курс российского рубля – 62,3 RUB/USD, темпы роста экономики – 1,5% российской и 1,4% еврозоны. В целевом сценарии принята цена на нефть 45,9 USD/барр., курс российского рубля – 60,5 RUB/USD, рост ВВП в России и еврозоне – по 101,7%. Интересно, что в самой России бюджет на 2018 год верстается исходя из темпов роста ВВП на 2,1%, цен на нефть 43,8 USD/барр. и среднего курса 64,7 RUB/USD. Но большинство международных финансовых организаций и аналитиков полагают, что цены на нефть в следующем году будут держаться на уровне 50–60 USD/барр. (цены на марку Urals обычно дешевле примерно на 5%). Получается, что белорусские и российские прогнозы основываются на заниженных исходных данных. С одной стороны, это шанс «отвязаться» от нефтяных доходов и поискать им замену в несырьевых сферах. Но, с другой – это сдерживает расходную часть бюджета, планы в инвестиционной и социальной сферах. Кроме того, ограничение планируемых доходов, связанных с нефтью и нефте­продуктами, исключает возможность снижения налоговой нагрузки. Декларируется, что она в следующем году не вырастет. Но ее нынешний уровень бизнес не устраивает.

ЭКСПОРТ остается одним из главных приоритетов в планах правительства. В следующем году на внешних рынках планируется продать товаров и услуг на сумму 34,4 млрд. USD, что должно обеспечить темп роста экспорта на уровне 106%. Заметим, что это несколько ниже темпов роста, запланированных в пятилетней программе (7,2–8,4%).

В очередной раз одной из ключевых задач провозглашается освоение новых и закрепление на старых рынках стран дальней дуги. В частности, предусматривается дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства с Китаем – экспорт товаров и услуг в эту страну в 2018 г. должен превысить 800 млн. USD, причем не только за счет калийных удобрений, но и путем увеличения поставок продуктов питания, машин и оборудования.

Реализация программ импортозамещения и прирост выручки от реализации импортозамещающей продукции на уровне не менее 600 млн. USD должны сбалансировать внешнеторговое сальдо с небольшим дефицитом на уровне -33,4 млн. USD (-0,1 ВВП). Эту задачу придется решать в условиях значительного давления на сбалансированность внешней торговли строительства АЭС и спроса на импорт домашних хозяйств вследствие роста доходов. Прогнозируется, что объем потребительского импорта увеличится на 15,6% и составит более 8 млрд. USD. В целом власти надеются в следующем году сохранить минимальный разрыв между темпами роста экспорта и импорта – 0,3 п.п. в пользу первого. Приходится также балансировать приток валюты в страну в условиях пиковых выплат на погашение и обслуживание внешнего государственного долга (3,77 млрд. USD).

Рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 6,8% (не менее 23,3 млрд. BYN), а привлечение в экономику страны прямых иностранных инвестиций на чистой основе – в объеме 1450 млн. USD. Достичь этих показателей власти надеются путем создания благоприятного ин­вестиционного климата. В част­ности, на реализацию 50 круп­нейших капиталоемких проектов (модернизация Мозырского НПЗ, строительство первого участка 3-й линии Минского метрополитена, волоконно-­оптических линий связи РУП «Белтелеком», промышленная разработка Петриковского месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию горно-­обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий» и др.) будет использовано более 9,4 млрд. BYN. В 2018 г. планируется ввести 3,5 млн. м2 жилья, в т.ч. 500 тыс. м2 – с государственной поддержкой.

Во всех отраслях ожидается прирост валовой добавленной стоимости, в т.ч. в промышленности – 3,6%, сельском и лес­ном хозяйстве – 2,3, строительстве – 4,0, сфере услуг – 3,3%, а прирост ВВП за счет вклада этих отраслей – на 0,89 п.п., 0,16 п.п., 0,25 и 1,59 п.п. соответственно.

ОСНОВНОЙ целью денежно-­кредитной политики в 2018 г. станет ограничение ин­фляции, измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 7%. Для этого Национальный банк по-преж­нему будет использовать режим монетарного таргетирования. Про­должится постепенное снижение номинальных процент­ных ставок. Предполагается, что ставка рефинансирования со­ставит 10–10,5% годовых на конец 2018 г., ставка по новым рублевым кредитам банков уменьшится до 12–12,5%. При этом обещается продолжить работу по повышению эффективности кредитования экономики, в том числе за счет сокращения объемов и оптимизации форм оказания государственной финансовой поддержки. Прирост кредитов банков экономике в 2018 г. прогнозируется на уровне 9–13%. С учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и вне­шних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на конец 2018 г. составят не менее 6 млрд. USD.

По предварительным оцен­кам, курс белорусского рубля к доллару США на конец 2018 г. может составить 2,0472 USD/BYN, к евро – 2,2314 EUR/BYN, к российскому рублю – 3,3560 RUB/BYN. Правда, эти показатели по доллару и евро превышены еще 15 ноября, но прогнозы все стерпят, а ревальвация рубля, если повезет, может повториться.

Производительность труда по ВВП должна вырасти на 2,8% к 2017 г., а реальные располагаемые денежные доходы населения – на 3,2%. Между тем согласно программе, утвержденной Указом № 466, в следующем году эти показатели должны составить 2,9–3,3% и 3,5–3,8% соответственно. Впрочем, в программе предусматривалось, что рост производительности труда уда­стся обеспечить путем сокращения избыточной чис­ленности в производственном секторе и ее последующего перераспределения на новые рабочие места в сферу МСП, а также на возникшие вакансии в сфере услуг в связи с естественным выбытием занятых. Но пока малый и средний бизнес развивается явно недостаточными темпами, чтобы генерировать необходимое для реализации планов правительства количество новых рабочих мест с высокой производительностью труда и уров­нем зарплат. Так что риск избыточной численности работников и низкой зарплаты, особенно на крупных промышленных пред­приятиях, скорее всего сохранится. Поэтому председатель Совета Рес­публики Михаил Мясникович считает, что ускорение роста численности занятых в экономике должно стать целевой задачей на следующий год для всей вертикали власти, а показатель занятых в экономике следует включить в перечень важнейших показателей прогноза социально-­экономического развития страны. Заметим, что чис­ленность занятых в Беларуси не­прерывно снижается с 2011 г. Так что самое время приказать ей расти и назначить персонально ответственных за выполнение этой задачи.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ