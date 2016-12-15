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Мнения
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Охрана труда с привлечением аккредитованных специалистов

15.12.2016

Обновлен Реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), аккредитованных на оказание услуг в области охраны труда. Исправленный перечень опубликован на сайте Минтруда и соцзащиты 14.12.2016.

Всего в списке 158 строк с информацией как об юрлицах и ИП, работающих на основании свидетельств об аккредитации на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда либо аккредитации на осуществление функций специалиста по охране труда, так и об организациях, аккредитация которых приостановлена / аннулирована / просрочена.

Напомним, что согласно ст. 20 Закона «Об охране труда» для организации работы по охране труда и осуществления контроля за соблюдением законодательства об охране труда наниматель в установленном законодательством порядке создает службу охраны труда, вводит в штат должность специалиста по охране труда или возлагает соответствующие обязанности по охране труда на уполномоченное им должностное лицо либо привлекает юрлицо (ИП), аккредитованное (аккредитованного) на оказание услуг в области охраны труда.

Сегодня действующие свидетельства об аккредитации на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда имеют 35 юрлиц. В качестве специалистов по охране труда свои услуги предлагают более 40 юрлиц и 70 ипэшников. Обновленный перечень здесь

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ

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