Охрана труда с привлечением аккредитованных специалистов

Всего в списке 158 строк с информацией как об юрлицах и ИП, работающих на основании свидетельств об аккредитации на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда либо аккредитации на осуществление функций специалиста по охране труда, так и об организациях, аккредитация которых приостановлена / аннулирована / просрочена.

Напомним, что согласно ст. 20 Закона «Об охране труда» для организации работы по охране труда и осуществления контроля за соблюдением законодательства об охране труда наниматель в установленном законодательством порядке создает службу охраны труда, вводит в штат должность специалиста по охране труда или возлагает соответствующие обязанности по охране труда на уполномоченное им должностное лицо либо привлекает юрлицо (ИП), аккредитованное (аккредитованного) на оказание услуг в области охраны труда.

Сегодня действующие свидетельства об аккредитации на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда имеют 35 юрлиц. В качестве специалистов по охране труда свои услуги предлагают более 40 юрлиц и 70 ипэшников. Обновленный перечень здесь.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ