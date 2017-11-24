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№88 (2095) от 24.11.2017

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№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Ограничения при совместительстве

24.11.2017
Ограничения при совместительстве

Может ли заместитель директора по хозяйственной работе в школе работать по сов­местительству уборщицей?

Совместительство – выполнение работником в свободное от основной работы время оплачиваемой работы у того же (внутреннее совместительство) или у другого (других) нанимателя (нанимателей) (внешнее совместительство) на условиях другого трудового договора (ст. 343 ТК).

В трудовом договоре обязательно указывается, что работа является совместительством.

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству с несколькими нанимателями допускается, если иное не установлено законодательными актами.

Для работы по совместительству согласия нанимателя по месту основной работы не требуется, за исключением случаев, предусмотренных ТК и иными законодательными актами.

К свободному от...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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Содержание "Экономической газеты" N 88 за 24 ноября 2017 года
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