Официальная безработица в ноябре

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2017 г. составил 0,6%, что на 0,2 п.п. ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (0,8%), сообщает Минтруда и соцзащиты.

Зарегистрированная безработица в Брестской и Витебской областях составила 0,8%, Гомельской – 0,7, Гродненской – 0,6, Минской – 0,5, Могилевской области – 0,6, в Минске – 0,3%.

На учете в качестве безработных на 1 ноября 2017 г. со­стояло 25,3 тыс. человек (-30,6% относительно 1.11.2016 г., когда безработными числилось 36,5 тыс. человек).

Нанимателями заявлены сведения о наличии на 1 ноября 2017 г. 56,3 тыс. свободных рабочих мест, что на 49% больше, чем на 1.11.2016 г. (37,8 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 60,4% от общего числа вакансий против 55,7% годом ранее.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 ноября 2017 г. составил 0,4 безработных на 1 вакансию (на 1 ноября 2016 г. – 1/1). При этом в Брестской области данный показатель составил 0,7 безработных на вакансию, Витебской – 0,8, Гомельской – 0,5, Гродненской – 0,4, Минской – 0,4, Могилевской – 0,5, в Минске – 0,2 безработных на вакансию.

В январе–октябре 2017 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 215 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 137,4 тыс. человек.

В рамках реализации под­программы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы в январе– ­октябре 2017 г.:

– на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 152,5 тыс. человек, или 71% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 97,1 тыс. безработных;

– на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 9,2 тыс. человек;

– в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 45,5 тыс. человек;

– на новое место жительства и работы переселено 119 семей безработных.

Уровень трудоустройства безработных составил 56,2% от числа нуждающихся в трудоустройстве безработных.