Официальная безработица упала

Уровень зарегистрированной безработицы не изменился за декабрь и на 1 января 2017 г. составил 0,8% к численности экономически активного населения против 1% на начало прошлого года, сообщает Минтруда и соцзащиты.

На учете в качестве безработных на 1 января 2017 г. состояло 35,3 тыс. безработных, что на 18,5% меньше, чем годом ранее (43,3 тыс. человек). При этом в прошлом году на протяжении 9 месяцев наблюдалось снижение количества безработных – с 53,8 тыс. на 1 мая 2016 г. до 35,3 тыс. на 1 января 2017 г.

Нанимателями заявлены сведения о наличии на 1 января 2017 г. 36 тыс. свободных рабочих мест, что на 25,6 % больше, чем на 1 января 2016 г. Спрос на работников по рабочим профессиям сократился за год с 50,9% до 48,5%.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,5 безработного на одну вакансию до 1. При этом численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий в Гомельской области (коэффициент напряженности составил 0,9 безработных на вакансию), Гродненской и Могилевской областях (0,8 безработных на вакансию) и г. Минске (0,7 безработных на вакансию).

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы в январе–декабре 2016 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 159,8 тыс. человек, из них 109 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 11 тыс. граждан. В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 151 семье безработного. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 55,8 тыс. человек.

В январе–декабре 2016 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 239,2 тыс. человек (на 4,6% меньше, чем в январе–декабре 2015 г.), поставлено на учет в качестве безработных 167,6 тыс. человек (на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2015 года).