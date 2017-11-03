Одно с другим не связано

Между сторонами заключен договор факторинга. Банк не выплатил в срок кредитору сумму денежного обязательства должника с дисконтом. Кредитор пред­полагает, что банк-фактор ожидает исполнения обязательства должником и планирует за счет поступивших от должника денежных средств осуществить финансирование кредитора.

Влияет ли отсутствие финансирования кредитора бан­ком-фактором на момент перехода денежного требования к банку-фактору?

В соответствии с ч. 1 ст. 153 БК по договору финансирования под уступку денежного требования (далее – договор фак­торинга) одна сторона (фактор) – банк или небанковская кредитно-финансовая организация – обязуется другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом. Под дисконтом понимается разница между суммой денежного обязательства долж­ника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору. Размер дисконта, способ его расчета и порядок уплат...

Автор публикации: Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, юрист