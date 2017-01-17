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№4 (2011) от 17.01.2017

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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Один сотрудник на две должности

17.01.2017

В штатном расписании есть должность «Делопроизводитель». Работник, принятый на эту должность, кроме функций по делопроизводству, выполняет работу паспортиста. При этом должности паспортиста в штатном расписании нет. Как правильно это оформить?

В данном случае работник выполняет трудовую функцию по двум должностям.

Согласно ст. 19 ТК в рамках одного трудового договора (контракта) работнику может быть поручена трудовая функция по двум (нескольким) должностям.

Если в рамках одного трудового договора (контракта) работник выполняет функции делопроизводителя и паспортиста, в штатном расписании наименование должности работника устанавливается по наибольшему удельному весу в перечне выполняемых функций (п. 4 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 2.01.2012 № 1). Например, должность «Делопроизводитель».

В трудовом договоре (контракте) наименовани...

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