Один контракт на две профессии

В штатном расписании имеется 0,8 ставки слесаря по ремонту автомобилей и 0,2 ставки водителя автомобиля (внутреннее совместительство). Планируется вывести эти ставки и ввести единицу слесаря. Работник и обязанности останутся прежними.

Как правильно оформить перевод и в какой срок необходимо уведомить работника? Можно ли слесарю поручить обязанности водителя автомобиля и за это установить повышение тарифной ставки?

Перевод не производится. В данном случае необходимо изменить существенные условия труда работника по основной работе и расторгнуть трудовой договор по работе водителем автомобиля.

С работником заключены два трудовых договора: по основной работе в качестве слесаря по ремонту автомобилей и на условиях внутреннего совместительства в качестве водителя автомобиля.

Для оформления с данным работником одного трудового договора с трудовой функцией по двум профессиям следует внести следующие изменения в тру...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист