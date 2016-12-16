Обзор локального рынка мобильного банкинга

Цифровая трансформация, которая активно кочует от отрасли к отрасли, пришла в услуги банкинга. Ее основными драйверами стали дистанционные сервисы и мобильность. Мобильность, понимаемая не только как подвижность или способность к быстрым действиям, но и, прежде всего, как возможность пользования услугами в любом месте в любое время.

Тем, кто хочет мобильности, нужно быть более избирательными, а не просто выбрать банк по понравившемуся названию или картинке. Следует разобраться, будет ли пользователь мобильного банкинга частным лицом или представителем компании, какое именно устройство используется, на какой операционной системе, каковы его возможности. Например, в настоящее время 15 банков предлагает мобильный банкинг для физических лиц на платформе iOS, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей – 8, на платформе Android – 16 и 9 соответственно, WindowsPhone – 10 и только для физлиц.

Средний размер приложения мобильного банкинга, которое придется загрузить на свое устройство клиента, под платформу iOS – 35 Мб, Android – 7 Мб, WindowsPhone – 5 Мб.

Чаще на рынке предлагаются решения от 7 компаний – поставщиков программных продуктов, в основном резидентов Беларуси. Большинство таких решений опубликовано в магазинах приложений (AppStore, GooglePlay) под учетными записями компаний-поставщиков. Полагаем, что это не совсем корректно. Пользователь ищет в магазине приложение по названию банка, а видит приложение, издателем которого является другое лицо. Из-за этого банки теряют обратную связь с клиентами, ограничивая возможности работы с их отзывами, пользовательскими рейтингами, а также получения статистики и аналитики. В мировой практике иные правила.

Некоторые продукты мобильного банкинга существуют на рынке уже 3–4 года (в т.ч. Беларусбанка, Приорбанка, БПС-Сбербанка). Они достигли определенной степени развития и обзавелись лояльной аудиторией. Но есть и те, которые появились менее года назад. В частности, приложения Беларусбанка и Альфа-Банка получили свыше 15 тыс. оценок, Приорбанка – более 6 тыс., БПС-Сбербанка – несколько меньше, остальные существенно отстают.

Каналы обратной связи – еще один центр внимания цифрового банкинга, развитием которого занимаются кредитные учреждения. Некоторые из игроков рынка давно обратили внимание на малозатратные каналы связи с клиентами для повышения качества сервиса. Одними из них являются официальные магазины приложений AppStore, GooglePlay, WindowsPhoneStore с возможностями выставлять пользовательские оценки и оставлять отзывы. Пользователи мобильных приложений давно привыкли к этим каналам общения, в то время как некоторые банки только раскрывают их для себя. Показательной будет статистика по количеству зафиксированных отзывов и оценок на продукты мобильного банкинга под платформу Android (приведена ниже).

GooglePlay: Диапазон установок приложений мобильного

банкинга на 20.10.2016 г.

На сегодня нет официальной оперативной статистики количества активных пользователей мобильного банкинга в Беларуси. Наиболее популярная мобильная платформа Android (магазин приложений GooglePlay) предоставляет открытую информацию, которая и была принята за основу такой оценки.

Если взять за основу минимальное количество установок по всем банковским приложениям на Android (около 1,4 млн.) и экспертную оценку доли приложений под платформу iOS (14%), а также допустить, что половина этих установок – активные приложения, можно предположить, что в Беларуси имеется свыше 811 тыс. активных пользователей мобильного банкинга, т.е. почти 1/10 населения страны.

Рынок мобильного банкинга в Беларуси за последний год заметно вырос количественно и качественно. Этому немало способствовали усилия Нацбанка как регулятора и банков, а также учет предпочтений и мнение клиентов. Последующее развитие и точки роста этого рынка мы связываем с повышением эффективности банковских экосистем, ориентированных на мобильный и интернет-банкинг, с преодолением барьеров цифровой трансформации банковских услуг и развитием клиентского опыта.

Роман КРЫЛОВ,

заместитель директора

по развитию ООО LWO

СПРАВКА «ЭГ».

ООО LWO создано в 2008 г. Резидент Парка высоких технологий и участник ассоциации «Инфопарк». Компания представляет программные решения для организации бизнес-вертикалей в банковской и финансовой сферах, в области мобильных и интернет-технологий.