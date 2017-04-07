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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Консультации

Обязательная продажа валюты в бухучете

07.04.2017

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с обязательной продажей части валютной выручки на бирже.

Обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РБ осуществляется юридическими лицами – резидентами и индивидуальными предпринимателями – резидентами (ст. 13 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»). Случаи и размер обязательной продажи иностранной валюты, а также случаи полного или частичного освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от обязательной продажи иностранной валюты устанавливаются Президентом РБ.

В соответствии с п. 1 Указа Президента от 17.07.2006 № 452 «Об обязательной продаже иностранной валюты» (далее – Указ № 452) размер (в процентах от суммы выручки в иностранной валюте) и порядок обязательно...

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