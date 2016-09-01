ОБЪЯВЛЕН СТАРТ ВТОРОГО ЭТАПА ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА» 2017!

С 1 по 30 сентября заполните анкету Премии « Народная Марка » в номинациях непродовольственных товаров и услуг и участвуйте в розыгрыше 10 золотых и 100 серебряных слитков , а также 100 пригласительных билетов на торжественную Церемонию награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка», которое пройдет 1 декабря в Prime Hall с участием звезд белорусской эстрады и последующей трансляцией на телеканале ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

В течение сентября анкеты для голосования будут опубликованы на официальном сайте Премии narodnayamarka.by и в печатных изданиях Беларуси, с графиком выходов которых можно также ознакомиться на сайте. Традиционно, анкеты Премии не содержат вариантов ответа – участникам голосования необходимо самостоятельно вписать названия предпочитаемых ими торговых марок. К голосованию приглашаются все жители Беларуси, желающие поддержать любимых производителей продовольственных товаров.

В этом году во втором этапе голосования участвуют следующие номинации:

Непродовольственные товары

B1. Декоративная косметика

B2. Зубная паста

В3. Производитель зубной пасты

В4. Производитель средств по уходу за волосами

B5. Производитель средств по уходу за кожей

B6. Средство для бритья

B7. Стиральный порошок

B8. Производитель мыла

B9. Производитель ковровых изделий

B10. Производитель корпусной мебели

B11. Производитель мягкой мебели

В12. Производитель мебели для ванной комнаты

В13. Производитель окон

B14. Посуда с антипригарным покрытием

B15. Стиральная машина

B16. Холодильник

B17. Производитель кухонных плит

B18. Телевизор

B19. Производитель обуви

B20. Женское белье

B21. Трикотажные изделия

B22. Верхняя одежда

В23. Мужские костюмы

B24. Производитель текстильных изделий

В25. Производитель меховых изделий

B26. Чулочно-носочные изделия

В27. Легковой автомобиль

В28. Грузовой автомобиль

В29. Моторные масла

В30. Аккумуляторы

B31. Шины

В32. Производитель удобрений

B33. Лакокрасочная продукция

B34. Строительные смеси

B35. Производитель обоев

В36. Напольные покрытия

B37. Керамическая плитка

B38. Сантехническая керамика

В39. Гипсокартон

B40. Газовые котлы (для отопления помещений)

B41. Постельные принадлежности

B42. Мягкие игрушки

B43. Сумки и кожгалантерея

В44. Производитель лекарственных средств

Услуги

С1. Страховая компания

С2. Банк

С3. Банковская кредитная карта

C4. Сеть АЗС

С5. Мобильный оператор

C6. Туроператор

C7. Туристическое агентство

C8. Сеть магазинов бытовой техники

C9. Сеть магазинов цифровой техники

C10. Сеть магазинов обуви

C11. Сеть магазинов детских товаров

С12. Сеть чайно-кофейных магазинов

С13. Сеть магазинов косметики и парфюмерии

С14. Мебельный торговый центр

С15. Доставка бутилированной питьевой воды

С16. Медицинский центр общего профиля

С17. Специализированный медицинский центр (акушерство и гинекология, офтальмология, стоматология и др.)

C18. Сеть аптек

C19. Интернет-провайдер

C20. Сеть супермаркетов

С21. Сеть гипермаркетов

C22. Сеть ювелирных магазинов

C23. Ювелирный завод

C24. Строительный гипермаркет

C25. Сеть мебельных магазинов

C26. Образовательные курсы

С27. Языковые курсы

С28. Гран-при непродовольственных товаров и услуг

ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

По итогам голосования лучшим брендам Беларуси по мнению потребителей будет присужден почетный титул «Народная Марка». Узнать имена брендов-победителей можно будет на Церемонии награждения, которая пройдет 1 декабря в Prime Hall.

Напоминаем, что прием заявок на участие от предприятий продолжается. Подробная информация о Премии и условиях участия на официальном сайте narodnayamarka.by.