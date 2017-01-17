Обучение после сокращения

Скорректированы условия возмещения нанимателями органам занятости затрат на переподготовку или повышение квалификации работников, уволенных в связи с сокращением численности или штата.

С 11.01.2017 г. вступила в силу Инструкция о порядке и условиях возмещения нанимателями органам по труду, занятости и социальной защите затрат на переподготовку или повышение квалификации, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 18.10.2016 № 61. Аналогичный документ 1996 г. не действует.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингор­исполкома, управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполкома (далее – органы занятости), как и ранее, могут возместить за счет нанимателей свои затраты на переподготовку или повышение квалификации (далее – обучение) некоторых безработных. Это возможно в том случае, если гражданин приобрел статус безработ...