Общий рынок учета и аудита

Первоочередным мероприятием здесь является разработка проекта Соглашения об аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза, направленного на формирование единого рынка аудиторских услуг. В нем предусматривается предоставление лицам любого государства Союза права на поставку и получение аудиторских услуг, без ограничений и изъятий. Кроме того, речь идет о признании квалификационных аттестатов аудиторов на территории всех стран ЕАЭС и о признании аудиторских заключений (отчетов), выдаваемых аудиторской организацией одного государства, на территории других стран союза.

В настоящее время ведется активная работа над проектом соглашения, которая должна быть завершена в 2017 г.

В ЕЭК одобрен и проект плана либерализации по отчетности, который предусматривает проведение сравнительно-правового анализа положений национальных нормативных правовых актов стран ЕАЭС по бухгалтерскому учету и отчетности. По итогам выявления расхождений предполагается разработать предложения по гармонизации соответствующей нормативной базы государств – членов, в т.ч. в части применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

В ближайшее время проекты этих планов будут вынесены на рассмотрение Совета ЕЭК. Окончательно планы либерализации будут одобрены президентами стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Либерализация рынков услуг призвана улучшить условия для бизнеса стран Союза путем создания возможности для расширения рынков. Правда, пока евразийские чиновники строят такие планы, сами рынки, о которых они заботятся, стагнируют. Например, в Беларуси за 2011–2015 гг. число аудиторских организаций сократилось с 144 до 104, в России – с 5,2 до 4,4 тыс., количество аттестованных аудиторов у нас выросло с 1422 до 1530, а в РФ сократилось с 26,3 до 21,5 тыс. чел. Имеются существенные отличия в правилах допуска на рынок, контроля качества, уровня саморегулирования и методологии, ответственности и конфиденциальности.

Характерной особенностью аудиторского рынка в странах ЕАЭС является недооценка собственниками и инвесторами аудита как единственного способа получения объективной информации о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной существенной информации о компаниях, непризнание роли аудита как эффективного инструмента контроля сохранности активов, оценки финансовых результатов и рисков хозяйственной деятельности. На интерес к аудиторским услугам негативно влияют процессы ухудшения делового климата, общий спад в экономиках стран ЕАЭС, снижение инвестиционной активности. В таких условиях многие компании стремятся сократить любые не жизненно важные расходы, в т.ч. на аудит. К этому надо добавить отсутствие реального интереса к результатам обязательного аудита со стороны государства – одного из важнейших потенциальных пользователей данных результатов.

Все это заставляет специалистов усомниться в перспективах единого рынка аудита. Например, если на ограниченном белорусском рынке вряд ли можно ожидать бурной экспансии компаний из РФ, то российские аудиторы всерьез опасаются нашествия на свой остро конкурентный рынок коллег из других стран ЕАЭС. Об этом прямо заявляется в Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 2016–2018 гг., разработанной Аудиторской палатой России. Таким образом, разработчикам соглашения предстоит найти решение сложных вопросов.