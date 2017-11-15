Обещанного ждали долго: Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января

То, во что многие уже и не верили, все-таки должно свершиться. И пусть не во всех странах Союза процедуры ратификации уже завершены, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) начнет действовать с первого дня следующего года.

Самое главное, что желание содействовать этому знаковому событию выразили президенты стран ЕАЭС, скрепив 11 октября 2017 г. своими подписями соответствующее совместное заявление, подготовленное по итогам заседания главного органа Союза – Высшего Евразийского экономического совета.

Отметим, что ратификация ТК ЕАЭС растянулась на достаточно существенный срок. Так, Парламент Республики Казахстан – Мажилис одобрил законопроект «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» 2 ноября т.г. В России Госдума ратифицировала Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее – Договор о ТК ЕАЭС), подписанный главами 5 государств – членов ЕАЭС 11.04.2017, еще 26 октября. На день раньше – 25 октября – ратифицировали Договор о ТК ЕАЭС белорусские депутаты на заседании 3-й сессии Палаты представителей Национального собрания.

Через две недели, 8 ноября Договор о ТК ЕАЭС был ратифицирован верхней Палатой российского Парламента – Советом Федерации. Белорусские коллеги российских сенаторов в Совете Республики не стали ждать так долго и провели свою ратификацию через день после завершения всех необходимых процедур в Палате представителей – 27 октября.

Несколько тормозят процесс самые «молодые» члены Союза: в Армении Договор о ТК ЕАЭС одобрен только Конституционным судом и проходит процедуру ратификации в Национальном собрании страны, а в Кыргызстане – находится на рассмотрении в местном Верховном совете.

Но, учитывая сложившуюся практику, гарантии президентов стран – членов ЕАЭС выглядят достаточно весомыми, чтобы с большой долей уверенности утверждать – в следующем году новый Таможенный кодекс заработает.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии отметили, что новое таможенное законодательство Союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе много нововведений, которые должны понравиться предпринимательскому сообществу. Благодаря ТК ЕАЭС таможенные технологии будут переводиться в цифровой вид.

Кроме того, обещают, что новый Таможенный кодекс устранит многие проблемы, накопившиеся в правоприменительной практике, юридически закрепит возможность для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при наличии электронной цифровой подписи совершать большинство операций со своего компьютера через Интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенных органов.

Нововведения в таможенное законодательство избавят участников ВЭД от необходимости представления таможенному органу документов, на основании которых была заполнена электронная таможенная декларация. Это будет необходимо только в тех случаях, когда сработает соответствующая программа, оценивающая риски, и это представлять придется только те документы, которые определит информационная система, а не живой человек – сотрудник таможни. Во многих случаях решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров вообще будут приниматься этой системой автоматически, без участия человека.

Благодаря этому время выпуска товаров сократится до 4 часов, что на фоне нынешних сроков выглядит просто фантастикой. Документ максимально переносит таможенный контроль на этап после выпуска товаров, а также дает возможность воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей.

Кроме того, после вступления в силу ТК ЕАЭС серьезно улучшится положение участников рынка, работающих в статусе уполномоченных экономических операторов, а предусмотренные нововведения сделают этот статус еще более привлекательным.

В совместном заявлении главы государств обещают, что больше переноса даты вступления в силу ТК ЕАЭС не будет, и всем нам – гражданам, субъектам хозяйствования и государственным органам – просто нужно изучать его и готовиться к работе в новых условиях.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА