Торговля
Обещание отсрочки
13 декабря в Совете Министров прошло рабочее заседание с представителями органов государственного управления, бизнес-ассоциаций и компаний отрасли, посвященное решению проблем сертификации электротехники.
На заседании под председательством заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко были рассмотрены актуальные темы, связанные с принятием постановления Совмина от 21.10.2016 № 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь». В бизнес-сообществе, как белорусском, так и российском, бурно обсуждались проблемы, вызванные этим документом, который, как считают многие предприниматели, существенно затрудняет торговлю электробытовой и компьютерной техникой, а также создает технический барьер в торговле между странами ЕАЭС (см. «ЭГ» № 92, 93).
Как сообщают в Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ), по итогам совещания планируется принять решение, которое снимет проблемные вопросы, защитит белорусских производителей и импортеров, а также интересы экономики страны в целом.
В частности, речь шла о возможности переноса обязательного подтверждения соответствия Национальной системе подтверждения соответствия бытовых электроприборов и средства электросвязи от сети переменного тока на 1 июля 2018 г. Однако это потребует внесения изменений в постановление № 849. Теперь предпринимателям остается ждать решения правительства по этому поводу.
Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ
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