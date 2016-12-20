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22 декабря 2016 года

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Торговля
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Обещание отсрочки

20.12.2016

13 декабря в Совете Министров про­шло рабочее заседание с представителями органов государственного управ­ления, бизнес-ассоциаций и компаний отрасли, посвященное решению проблем сертификации электротехники.

На заседании под председательством заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко были рассмотрены актуальные темы, связанные с принятием постановления Совмина от 21.10.2016 № 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь». В бизнес-сообществе, как белорусском, так и российском, бурно обсуждались про­блемы, вызванные этим документом, который, как считают многие предприниматели, существенно затрудняет торговлю электробытовой и компьютерной техникой, а также создает технический барьер в торговле между странами ЕАЭС (см. «ЭГ» № 92, 93).

Как сообщают в Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ), по итогам совещания планируется принять решение, которое снимет проблемные вопросы, защитит белорусских производителей и импортеров, а также интересы экономики страны в целом.

В частности, речь шла о возможности переноса обязательного подтверждения соответствия Национальной си­стеме подтверждения соответствия бытовых электро­приборов и средства электросвязи от сети переменного тока на 1 июля 2018 г. Однако это потребует внесения изменений в постановление № 849. Теперь предпринимателям остается ждать решения правительства по этому поводу.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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