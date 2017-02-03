Об утверждении перечня социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2017 г. № 81

Зарегистрировано в НРПА 30.01.2017, рег. № 5/43296

Вступает в силу со 2.02.2017 г.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и пунктом 82 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Совет Министров Рес­публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются обл­исполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года.

2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2014, 5/38337; 14.01.2016, 5/41544; 22.01.2017, 5/43213) следующие изменения:

2.1. в преамбуле слова «статьи 17 Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года» заменить словами «пункта 82 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)»;

2.2. из перечня социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, ут­вержденного этим постановлением, пункт 1 ис­ключить;

2.3. из перечня услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли, утвержденного этим постановлением, пункт 5 исключить.

3. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому в месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь А. КОБЯКОВ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров

Республики Беларусь 27.01.2017 № 81

ПЕРЕЧЕНЬ социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года

1. Свежий картофель.

2. Свежая свекла столовая.

3. Свежая морковь столовая.

4. Свежая капуста белокочанная.

5. Свежий лук репчатый.

Примечание. К социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

Национальный правовой интернет-портал

Республики Беларусь, 1.02.2017

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