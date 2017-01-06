Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»

Вступает в силу с 1.01.2017 г.

Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»,

внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 (Извлечение)