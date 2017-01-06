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06 января 2017 года

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Консультации

Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»

06.01.2017

Вступает в силу с 1.01.2017 г.

Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»,
внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 (Извлечение)

 

Зарегистрировано в НРПА 30.12.2016, рег. № 8/31602

На основании абзаца четвертого пункта 5 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность».

2. Внести в Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность», утвержденный постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 (Национальный правовой интернет-­пор­тал Республики Беларусь, 14.11.2014, 8/29244), следующие дополнение и из...

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