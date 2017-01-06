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Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»
Вступает в силу с 1.01.2017 г.
Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»,
внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 (Извлечение)
Зарегистрировано в НРПА 30.12.2016, рег. № 8/31602
На основании абзаца четвертого пункта 5 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность».
2. Внести в Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность», утвержденный постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 14.11.2014, 8/29244), следующие дополнение и из...