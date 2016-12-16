Статистика
Об индексе потребительских цен за ноябрь 2016 года
Национальный статистический комитет сообщает, что за ноябрь 2016 года индекс потребительских цен по сравнению с октябрем 2016 года составил 100,8%, с декабрем 2015 года – 110,1%.
|
$
1.9577 руб.
|
€
2.0372 руб.
|
Р (100)
3.2040 руб.
|
Ставка рефинансирования
18.00%
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Инфляция
0.80%
|
Базовая величина
23.00 руб.
|
Бюджет прожиточного минимума
174.52 руб.
|
Тарифная ставка первого разряда
29.80 руб.
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№98 (205) от 23.12.2016
22 декабря 2016 года
Национальный статистический комитет сообщает, что за ноябрь 2016 года индекс потребительских цен по сравнению с октябрем 2016 года составил 100,8%, с декабрем 2015 года – 110,1%.