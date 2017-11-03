Строительство
Об индексах изменения стоимости в строительстве за октябрь 2017 г.
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.10.2017 № 220
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», на основании подпункта 5.34 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», а также с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол от 30 октября 2017 г. № 10) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на октябрь 2017 г.:
1.1. общие индексы изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов для применения к стоимости прочих материалов и прочих машин, учтенных в составе ресурсно-сметных норм в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в базисных ценах на 1 января 2006 г., при определении стоимости строительно-монтажных работ по областям и г. Минску; ремонтно-строительных работ; реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям – согласно приложениям 1, 2, 3;
1.2. статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций (октябрь 2017 г. к сентябрю 2017 г.), – согласно приложению 4;
1.3. статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия (октябрь 2017 г. к октябрю 2016 г.) – согласно таблице 4.1;
1.4. индексы изменения стоимости укрупненных групп машин и механизмов, кранов башенных, кранов грузоподъемных (кроме кранов башенных) – согласно приложению 5 (таблицы 5.1–5.3);
1.5. индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций (арматура, стальные детали лесов, растворы, приготовленные в построечных условиях) для применения при определении стоимости строительства объектов по проектно-сметной документации, разработанной в базисных ценах на 1 января 2006 г., – согласно приложению 6;
1.6. индексы изменения стоимости прочих работ и затрат (сентябрь 2017 г. к августу 2017 г.) – согласно приложению 7;
1.7. индексы изменения стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов для определения стоимости прочих материалов и прочих машин в текущем уровне цен на объектах специализированного мелиоративного и водохозяйственного строительства, выполняемых подрядными организациями ГО «Белводхоз», – согласно приложению 8 (таблицы 8.1–8.2); объектах метрополитена, выполняемых УП «Минскметрострой», – согласно приложению 8 (таблица 8.3), сметная документация на строительство которых разработана в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
1.8. средневзвешенные цены и индексы изменения стоимости материалов-представителей (таблицы 1, 2, 6), эксплуатации машин-представителей и общий индекс изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов (таблица 7), цены (тарифы) и индексы изменения стоимости эксплуатации кранов башенных (таблица 8) Сборника индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь, книга 2, – согласно приложению 9;
1.9. индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат для применения в других целях (к стоимости в базисных ценах на 1 января 2006 г.) по областям и г. Минску; ремонтно-строительных работ; реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям – согласно приложениям 10 (таблицы 10.1–10.2), 11, 12;
1.10. индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат для применения в других целях (к стоимости в базисных ценах 1991 г.) по областям и г. Минску по проектно-сметной документации, разработанной с применением ресурсно-сметных норм, – согласно приложению 13 (таблицы 13.1–13.2).
2. При определении стоимости строительства объектов в текущем уровне цен, сметная документация на строительство которых разработана в базисных ценах на 1.01.2006 г. (1.01.1991), финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, в 2017 г. расчеты за выполненные работы в течение нормативного срока строительства производить в соответствии с пунктами 5–7 приказа Минстройархитектуры от 27 января 2017 г. № 11 «Об индексах изменения стоимости в строительстве в 2017 году».
3. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:
3.1. довести настоящий приказ до заинтересованных;
3.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Сидорова А.Н.
Автор публикации: Министр А.Б. ЧЕРНЫЙ
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