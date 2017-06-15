Скачать свежий номер газеты

№44 (2051) от 16.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8771 руб.

2.1048 руб.

Р (100)

3.2929 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№44 (2051) от 16.06.2017

15 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Статистика
Версия для печати

О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы

15.06.2017

В соответствии с Указом Президента от 27 ноября 1995 г. № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики исходя из списочной численности работников, и размеру оплаты отпусков, выплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование на эти суммы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, выходных пособий, алиментов, пособий по государственному социальному страхованию, а также подоходный налог, исчисленный из сумм, удерживаемых в бесспорном порядке и подлежащих налогообложению.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, индекс потребительских цен за май 2017 г. к апрелю 2017 г. составил 100,3 процента. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированный на индекс потребительских цен за май 2017 г., составляет 206 рублей 40 копеек (205 рублей 78 копеек х 100,3 / 100), 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен, – 309 рублей 60 копеек (206 рублей 40 копеек х 1,5).

Назад
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit