Статистика
О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы
В соответствии с Указом Президента от 27 ноября 1995 г. № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики исходя из списочной численности работников, и размеру оплаты отпусков, выплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование на эти суммы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, выходных пособий, алиментов, пособий по государственному социальному страхованию, а также подоходный налог, исчисленный из сумм, удерживаемых в бесспорном порядке и подлежащих налогообложению.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, индекс потребительских цен за май 2017 г. к апрелю 2017 г. составил 100,3 процента. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированный на индекс потребительских цен за май 2017 г., составляет 206 рублей 40 копеек (205 рублей 78 копеек х 100,3 / 100), 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен, – 309 рублей 60 копеек (206 рублей 40 копеек х 1,5).