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№9 (2016) от 03.02.2017

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03 февраля 2017 года

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Консультации

О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы

03.02.2017

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.01.2017 № 8-11/56П-1.

В связи с утверждением постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 3 бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах декабря 2016 г. в расчете на один месяц Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированно...

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