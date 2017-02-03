О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы

В связи с утверждением постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 3 бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах декабря 2016 г. в расчете на один месяц Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированно...