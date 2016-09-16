О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики исходя из списочной численности работников, и размеру оплаты отпусков, выплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование на эти суммы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, выходных пособий, алиментов, пособий по государственному социальному страхованию, а также подоходный налог, исчисленный из сумм, удерживаемых в бесспорном порядке и подлежащих налогообложению.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь индекс потребительских цен за август 2016 г. составил 99,9 процента. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированный на индекс потребительских цен за август 2016 г., составляет 194 рубля 16 копеек (194 рубля 35 копеек х 99,9/100), 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен, – 291 рубль 24 копейки (194 рубля 16 копеек х 1,5).

Данный норматив применяется с 9 сентября 2016 г.

Заместитель Министра В.В.КОВАЛЬКОВ