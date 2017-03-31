О представлении годовой индивидуальной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

В письме МНС от 23.03.2017 № 2-2-10/00551 разъясняется порядок представления плательщиками в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 31 марта 2017 г. индивидуальной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в виде электронного документа.

В соответствии с действующей с 1 января 2017 г. редакцией подп. 1.4 п. 1 ст. 22 Налогового кодекса (далее – НК) плательщики (за исключением некоммерческих организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность) обязаны представлять в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 31 марта 2017 г. годовую индивидуальную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность, составленную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При этом плательщики, указанные в ч. 2 п. 4 ст. 63 НК, а именно плательщики, среднесписочная чис­ленность работников которых за предшествующий календарный год превышает 15 человек, а также плательщики НДС представляют такую отчетность по установленным МНС форматам в виде электронного документа.

В АРМ «Плательщик» «Отчеты» «Создать бухгалтерскую отчетность» реализована функция представления индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности в виде электронных документов по форматам определенной структуры. Элементы индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности, форматы которых в АРМ «Плательщик» не содержатся, плательщики, указанные в ч. 2 п. 4 ст. 63 НК, представляют в налоговые органы в виде электронного документа свободного формата «Отчет с вложением».

Плательщики, указанные в ч. 2 п. 4 ст. 63 НК по признаку среднесписочной численности работников, но которые ни за один месяц (квартал) 2016 года и в целом за 2016 год не представляли налоговые декларации (расчеты) ни по одному из налогов (сборов, арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности) в связи с наличием определенных законодательством оснований, вправе представлять отчетность в виде электронного документа свободного формата «Отчет с вложением».

Плательщики, среднесписочная численность работников которых за 2016 год составила менее 15 человек, а также не являющиеся плательщиками НДС, обязаны представлять в налоговые органы индивидуальную годовую бухгалтерскую отчетность на бумажном носителе. Но такие плательщики вправе представить данную отчетность и в виде электронного документа установленного формата либо в виде электронного документа свободного формата «Отчет с вложением».

Некоммерческие организации, не осуществлявшие в течение 2016 года предпринимательскую деятельность, индивидуальную годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы как в электронном, так и на бумажном носителе не представляют.

В налоговые органы представляются следующие элементы составленной в установленном порядке индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности:

1) коммерческими организациями (в т.ч. страховыми организациями, банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями):

– бухгалтерский баланс;

– отчет о прибылях и убытках;

– отчет об изменении собственного капитала;

– отчет о движении денежных средств;

2) бюджетными организациями:

– бухгалтерский баланс;

– отчет об исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей доходы деятельности бюджетной организации;

3) некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность:

– бухгалтерский баланс;

– отчет о прибылях и убытках;

– отчет об использовании целевого финансирования.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.03.2018