О порядке индексации минимальной заработной платы и денежных доходов населения за декабрь 2016 г.

В связи с опубликованием индекса потребительских цен за декабрь 2016 г. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета Республики Беларусь индекс потребительских цен за декабрь 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. составил 100,5 процента.

Превышение пятипроцентного порога в декабре 2016 г. к месяцу пересмотра отдельных видов доходов, выплачиваемых из бюджетных источников (апрель 2016 г.), не произошло. В связи с этим не индексируются заработная плата, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт; заработная плата государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений.

Не произошло превышения очередного пятипроцентного порога индекса потребительских цен за декабрь 2016 г. к месяцу предыдущей индексации (июнь 2016 г.) для исчисления размера месячной минимальной заработной платы, а также установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. Они индексируются, как и в предыдущем месяце, на 5,4 процента.

Справочно. Размер месячной минимальной заработной платы с учетом индексации в декабре 2016 г. составил 239 рублей 42 копейки.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Справочно. Денежные доходы населения за декабрь 2016 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 174 рублей 52 копеек – 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2006 г. № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).

Заместитель Министра В.В. КОВАЛЬКОВ