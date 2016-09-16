О порядке индексации минимальной заработной платы и денежных доходов населения за август 2016 г.

В связи с опубликованием индекса потребительских цен за август 2016 г. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает.

Установленный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 1094 размер месячной минимальной заработной платы за август 2016 г. индексируется, как и в предыдущем месяце, на 5,4 процента, поскольку индекс потребительских цен за август 2016 г. не превысил пятипроцентный порог к месяцу ее предыдущей индексации (июнь 2016 г.). Ее размер в августе 2016 г. составил 239 рублей 48 копеек.

Денежные доходы (заработная плата, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников, и заработная плата государственных служащих и приравненных к ним лиц, денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантоввоенных учебных заведений за август 2016 г. не индексируются, так как индекс потребительских цен не превысил пятипроцентный порог к месяцу их предыдущей индексации (апрель 2016 г.).

Установленные от базовой величины пособия по безработице и стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета индексируются на 5,4 процента, поскольку индекс потребительских цен за август 2016 г. не превысил пятипроцентный порог к месяцу их предыдущей индексации (июнь 2016 г.).

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Справочно. Денежные доходы населения за август 2016 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 175 рублей 50 копеек – 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2006 г. № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).

Заместитель Министра В.В.КОВАЛЬКОВ