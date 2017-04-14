О порядке индексации минимальной заработной платы и денежных доходов населения за март 2017 г.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.04.2017 № 8-11/56П/8 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает следующее.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета Республики Беларусь, индекс потребительских цен за март 2017 г. к февралю 2017 г. составил 100,3 процента.

Индекс потребительских цен за март 2017 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 г. – месяцу пересмотра:

– денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников;

– заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений;

– установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

В связи с этим указанные виды доходов за март 2017 г. не индексируются.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2017 г. в размере 265 рублей (постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 1080), за март 2017 г. также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Справочно. Денежные доходы населения за март 2017 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 180 рублей 10 копеек – 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (Указ Президента Республики Беларусь от 28 ян­варя 2006 г. № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).

Автор публикации: Заместитель Министра В.В. КОВАЛЬКОВ

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.04.2018