Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9577 руб.

2.0372 руб.

Р (100)

3.2040 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Нужны два разрешения

16.12.2016

Резидент получил кредит в иностранном банке. Другое юридическое лицо – резидент выступило поручителем перед банком-нерезидентом. Кредитополучатель кредит не возвращает, поэтому банк предъявил требование к поручителю, который намерен приобрести иностранную валюту в банке Беларуси и заплатить иностранному банку.

Вправе ли поручитель осуществить эти валютные операции? Каковы действия банка Беларуси?

В соответствии с п. 17 Правил № 72 субъекты валютных операций (кроме банков) осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала:

– на основании разрешений Нацбанка – валютные операции, указанные в п. 18 Правил № 72;

– без разрешений Нацбанка – валютные операции, указанные в ст. 10 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;

– в уведомительном порядке – валютные операции, указанные в п. 20 Правил № 72.

В подп. 18.7 п. 18 Правил № 72 установлено, что субъекты валютных операций – резиденты (кроме банков) осуществляют на основании разрешений Нацбанка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, валютные операции...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit