Нужны два разрешения

Вправе ли поручитель осуществить эти валютные операции? Каковы действия банка Беларуси?

Резидент получил кредит в иностранном банке. Другое юридическое лицо – резидент выступило поручителем перед банком-нерезидентом. Кредитополучатель кредит не возвращает, поэтому банк предъявил требование к поручителю, который намерен приобрести иностранную валюту в банке Беларуси и заплатить иностранному банку.

В соответствии с п. 17 Правил № 72 субъекты валютных операций (кроме банков) осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала:

– на основании разрешений Нацбанка – валютные операции, указанные в п. 18 Правил № 72;

– без разрешений Нацбанка – валютные операции, указанные в ст. 10 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;

– в уведомительном порядке – валютные операции, указанные в п. 20 Правил № 72.

В подп. 18.7 п. 18 Правил № 72 установлено, что субъекты валютных операций – резиденты (кроме банков) осуществляют на основании разрешений Нацбанка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, валютные операции...