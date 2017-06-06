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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Новый режим для одного подразделения

06.06.2017

В организации планируется изменить режим работы (начало и окончание рабочего дня) для одного из подразделений.

Каким образом это оформить и какие последствия имеет данное изменение для работников подразделения?

Следует корректировать правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и расценивать изменение режима работы (рабочего времени) как изменение существенных условий труда работников с выполнением соответствующей процедуры уведомления (предупреждения) работников.

Исходя из п. 2 Типовых правил внутреннего трудового распорядка, утв. постановлением Минтруда от 5.04.2000 № 46 (далее – Типовые правила), ПВТР – локальный нормативный правовой акт, регулирующий в соответствии с ТК, иными актами законодательства о труде трудовой распорядок у нанимателя, в т.ч. порядок приема и увольнения работников, основные обязанности сторон трудового договора, режим рабочего времени и времени отдыха, применяемые...

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