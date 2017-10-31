Новый порядок исчисления среднего заработка – 2

Не успели работники, отвечающие за начисление зарплаты, изучить новую редакцию Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, утв. постановлением Минтруда от 10.04.2000 № 47, введенную в действие с 1 октября 2017 г. постановлением Минтруда и соцзащиты от 20.07.2017 № 30, как последовали новые уточнения.

По-видимому, постановление Минтруда и соцзащиты от 20.10.2017 № 57, которым они были внесены, принято в основном для решения вопросов, возникших при применении новой редакции Инструкции.

В частности, теперь установлено, что средний заработок, со­храняемый за время отпуска, для определения размера ком­пенсации исчисляется исходя из заработной платы, начисленной работнику за 12 календарных месяцев (было – за 12 календарных полных месяцев), предшествующих месяцу начала отпуска (выплаты компенсации), независимо от того, за какой рабочий год предоставляется отпуск (выплачивается компенсация).

Полным с 28 октября т.г. считается календарный месяц, в котором работник отработал все рабочие дни согласно правилам внутреннего трудового распорядка или утвержденному графику работ (сменности), а также дни его отсутствия в соответствии с законодательством, в случаях сохранения среднего заработка в размере 100% (ранее это уточнение отсутствовало).

Также указывается, что в случае, когда работник проработал менее 2 месяцев, предшествующих месяцу начала выплаты среднего заработка (месяцу увольнения), для исчисления среднего заработка принимается начисленная заработная плата за фактически отработанные дни (часы) в периоде (было – в месяце), предшествующем месяцу начала указанных выплат (месяцу увольнения).

Кроме того, по тексту Ин­струкции госслужащие и работники, осуществляющие обе­спечение деятельности и техническое обслуживание гос­органов и госорганизаций, работники которых являются госслужащими, заменены на работников госорганов, гос­учреждений и иных госорганизаций, обеспечивающих деятельность Президента и гос­органов.

Постановление № 57 вступило в силу с 28 октября 2017 г., но нормы, связанные с заменой термина «госслужащие» на «работников госорганов», распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1октября т.г.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.11.2017