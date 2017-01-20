Новые стандарты оценки

Международный комитет по стандартам оце­нки (IVSC) официально опубликовал 18 января актуализированную версию международных стан­дартов оценки. Это важное достижение на пути гармонизации глобальной практики оценки.

Сборник IVS 2017 содержит 5 общих стандартов (General Standards) и 6 по оценке специфических активов (Asset Standards). Это последний шаг в реализации основной миссии комитета: поднять международные стан­дарты оценки на новый уровень и сделать оценочную пра­к­тику неотъемлемой час­тью меж­дународной финансовой системы на благо рынков капитала и деловой общественности в целом.

Напомним, что стандарты раз­рабатывались с апреля по октябрь 2016 г. При этом шли обширные консультации. Более 100 официальных писем было получено на первоначальные варианты стандартов от специалистов-оценщиков, аудиторских компаний, пред­ставителей академических кругов и других заинтересованных лиц.

«Оценка материальных и нематериальных активов играет весомую роль на финансовых рынках и рынках недвижимости, – заявил председатель IVSC сэр Дэвид Твиди, – следовательно, и в глобальной экономике в целом». Поэтому IVS 2017 должен стать орудием улучшения оценочной практики и достижения большей эффективности рын­ков капитала.

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Американские Институт сертифицированных присяж­ных бухгалтеров (AICPA) и общество оценщиков (American Society of Appraisers, ASA), а также Королевское общество оценщиков Великобритании (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) представляют новую сертификацию для лиц, занимающихся оценкой по справедливой стоимости, сообщает издание Accounting Today.

Совместная работа над новой сертификацией по оценке справедливой стоимости была начата тремя организациями еще в 2013 г. AICPA, ASA и RICS решили обеспечить финансовых специалистов необходимым тре­нингом, знаниями и опытом для выполнения этого рода оценки. Предварительный вариант был представлен еще в прошлом году.

Обладатели сертификата Certified in Entity and Intangible Valuations («Сертификация в оценке организаций и нематериальных активов» – CEIV) должны следовать единой про­цедуре, имея более четкое представление, какого объема документация требуется для подтверждения указанной в финансовой отчетности справедливой стоимости, в т.ч. нематериальных активов (торговых марок, патентов, баз данных клиентов, соглашений о неконкуренции и т.д.). То есть теперь мы будем говорить о едином руководстве по проверке справедливой стоимости, что поможет не только самим оценщикам, но также инвесторам, аудиторам и регуляторам лучше понимать справедливую стоимость. Кроме того, сертификат обе­с­печит надлежащий конт­роль за самими оценщиками.

«Аудиторам и регуляторам иногда трудно увидеть, как определенные суммы в финансовой отчетности были определены на основе справедливой стоимости, – говорит исполнительный вице-президент AICPA по публично-правовой практике Сьюзан Коффи. – Универсальное руководство, которое предлагает сертификация CEIV, облегчит понимание всеми сторонами того, как использовалась справедливая стоимость, чтобы прийти к этим значениям».

Напомним, международный стандарт IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости» введен в действие с 1 января т.г. в Беларуси в качестве технического нормативного акта постановлением Совмина и Нацбанка от 19.08.2016 № 657/20.