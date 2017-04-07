Новые рабочие места – только реальные

Создание новых рабочих мест не должно быть фиктивным. Исключить формальный подход и недобросовестность призваны изменения в составлении статотчетности.

В текущем году в соответствии с по­становлением Совмина от 8.12.2016 № 1008 запланировано трудоустроить на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств (включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности) 70 тыс. человек.

Достижение этого рубежа является одним из ключевых показателей эффективности работы на 2017 год для руководителей республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Мингорисполкома. В частности, в Брестской области должно появиться 6500 вновь созданных рабочих мест, в Витебской – 5750, Гомельской – 6760, Гродненской – 4900, Минской – 11 100, Могилевской – 4990, в Минске – 30 000.

Выполнение столь важного задания должно быть фактическим, а не «бумажным». Чтобы исключить возможность фиктивного выведения желаемого результата, Белстат постановлением от 21.03.2017 № 14 вносятся дополнения и изменение в форму государственной статистической отчетности 12-т «Отчет по труду» и Указания по ее заполнению, утв. постановлением от 19.08.2013 № 163.

Таблица 5 раздела III «Работа в режиме вынужденной неполной занятости и движение работников списочного состава (без внешних совместителей») формы 12-т «Отчет по труду» (далее – отчет) дополняется строкой 115, в которой указывается численность уволенных (переведенных, перемещенных) работников из числа ранее принятых в отчетном периоде на дополнительно введенные рабочие места (стр. 111 гр. 2) в случае исключения из штатного расписания соответствующих штатных единиц.

Кроме того, в Указаниях по заполнению формы государственной статистической отчетности 12-т «Отчет по труду» уточнен порядок отражения чис­ленности работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места (рабочих и служащих) (стр. 111). Во-­первых, теперь четко указано, что речь идет о дополнительно введенных рабочих местах в результате реконструкции, расширения производства, увеличения сменности (ранее данный перечень был открытым). При этом ограничивается возможность включения в показатель временных рабочих мест и таких, которые, по сути, новыми не являются.

Так, по строке 111 отчета не должны отражаться в числе принятых на дополнительно введенные рабочие места данные о работниках:

– переведенных на эти места из других подразделений организации;

– принятых на сезонные рабочие мес­та, которые существовали и в прошлом сезоне, или на работы, выполняемые ежегодно в какой-либо определенный период в силу экономических или иных причин;

– принятых на рабочие места, если соответствующие штатные единицы были исключены из штатного расписания и введены снова в течение 2 лет;

– принятых на вакантные рабочие места после увольнения (перевода, перемещения) работников, ранее принятых на эти дополнительно введенные рабочие места;

– принятых на работу на срок до двух месяцев (временные работники);

– принятых (переведенных) в связи с реорганизацией юридического лица, а также принятых (переведенных) при передаче оборудования, помещений и тому подобного от одной организации в другую.

Кроме того, по стр. 115 будет отражаться численность уволенных (переведенных, перемещенных) работников из числа ранее принятых в отчетном периоде на дополнительно введенные рабочие места в результате реконструкции, расширения производства, увеличения сменности (т.е. данные о которых в отчетном периоде были отражены по стр. 111 в графе 2) в случае исключения из штатного расписания соответствующих штатных единиц.

Если работник был уволен (переведен, перемещен) в одном месяце отчетного периода, а штатная единица (доля штатной единицы), на которую он был принят, исключена из штатного расписания в другом месяце отчетного периода, то данные об этом работнике отражаются по стр. 115 отчета только в графе 2 за тот отчетный период, в котором штатная единица (доля штатной единицы) была исключена из штатного расписания.

В случае если работник, принятый на дополнительно введенное рабочее место в отчетном периоде, был уволен (переведен, перемещен), но соответствующая штатная единица не исключалась из штатного расписания, то по стр. 115 данные не отражаются.

Постановление № 14 вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания, т.е. с 12 апреля т.г.

Автор публикации: Игорь ЛЕЩИНСКИЙ